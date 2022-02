Es geht um schmelzendes Eis in der Arktis, Gentechnik oder Exoplaneten: Die Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft trägt wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft – auch in Altenholz. Damit das möglich ist, helfen Ehrenamtler. Auch Wissenschaftler verzichten oft auf ihr Honorar.