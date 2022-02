SPD Bordesholm möchte günstige Wohnungen auf Koppel bauen lassen

Bordesholm

Bewegung ist in Bordesholm in die Debatten über neue Wohngebiete gekommen. Die SPD will prüfen lassen, ob sich die Stange-Koppel am südlichen Ortseingang an der L 318 für den Mietwohnungsbau eignet. Für die Gemeindevertretung am Dienstag, 15. Februar, hat die Fraktion dafür einen Eilantrag gestellt. Zwei Anträge anderer Parteien stehen bereits auf der Tagesordnung. Die FDP hat eine Machbarkeitsstudie für die Bebauung des Veranstaltungsplatzes und die UWB eine Erweiterung dieser Studie um die Standorte Stange-Koppel, Alte Landstraße und TSV-Sportpark beantragt.

Die 3,3 Hektar große Stange-Koppel gehört der Gemeinde seit mehr als 20 Jahren – unter dem damaligen hauptamtlichen Bürgermeister Jürgen Baasch (SPD) war sie um die Jahrtausendwende für 1,5 Millionen DM gekauft worden, um Wohnungen zu realisieren. Wegen einer Schweinezucht in unmittelbarer Nähe auf einem Hof im Ortsteil Eiderstede war das Wohngebiet bisher nicht zu realisieren. Mit einem Wert von 800 000 Euro ist das Gebiet in der Gemeinde momentan quasi „als totes Kapital“ gelistet. Das soll sich mittelfristig aber ändern. Der Jungviehstall auf einer angrenzenden Koppel sei kein Problem für eine Bebauung, betonte der SPD-Chef Joachim Schultze.

Um die 100 Einheiten könnten auf dem Bordesholmer Areal realisiert werden

„Wir haben gehört, dass eine Bebauung in den nächsten Jahren wohl möglich sein könnte“, führte Schultze aus, ohne Details über seinen Optimismus zu verraten. Der Architekt und Städteplaner, der in der vergangenen Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, betonte: „Das Areal bietet sich vor allem für preisgünstige Mietwohnungen an. Die fehlen in Bordesholm momentan. Kaum einer könne Preise von zehn Euro je Quadratmeter bezahlen.“ Um die 100 Einheiten könnten auf dem Areal zusammen mit einer Wohnungsbaugesellschaft realisiert werden. „Damit könnten wir die Gruppe der bis 35-Jährigen, die in Bordesholm fehlen, ansprechen.“ Wichtig für einen lebendigen Ort sei ein guter Altersmix. Nicht nur für Kindergärten und Schulen, sondern auch für die Personalsituation in der freiwilligen Feuerwehr.

Bordesholm sollte Geld in Bauerwartungsland anlegen

Schultze betonte, dass sich Bordesholm vorrangig um günstige Mietwohnungen als um Bauplätze für junge Familien bemühen müsse. Zeitlich stehe somit die Realisierung eines Neubaugebiets auf dem Veranstaltungsplatz aus seiner Sicht an zweiter Stelle. „Wir haben per E-Mail unter SPD-Mitgliedern abgefragt, ob Bordesholm wachsen soll. Aus den Rückläufern hieß es: Ja, aber schonend“, betonte Schultze weiter. Aus Sicht des SPD-Vorsitzenden sollte das Geld aus Grundstücksverkäufen zukünftig nicht im Haushalt „verschwinden“, sondern zum Kauf von Bauerwartungsland verwendet werden. „Eine solche langfristige Planung mit Kreislaufsystem beherzigen schon viele Kommunen, vor allem in Süddeutschland“, so Schultze.

Die Sitzung im Rathaus beginnt um 18.30 Uhr. Sie wird als 3G-Veranstaltung stattfinden. Die ursprünglich vorgesehene 2G-plus-Regel ist von Bürgermeister Ronald Büssow am Freitag verworfen worden: „Wegen der Lockerungsdebatten.“ Damit die Gemeinde besser planen kann, sollten sich alle Gäste, die einen Sitzungsbesuch planen, unter Tel. 04322/6950 (Zentrale der Amtsverwaltung) anmelden.