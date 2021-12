Hamdorf

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 7. Dezember, gegen 7.30 Uhr: Ein Schulbus fuhr auf der L 39 von Elsdorf-Westermühlen in Richtung Hamdorf, als ihn ein unbekanntes Auto streifte. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Busses der Sprinterklasse zerstört, so die Polizei.

Unfallflucht zwischen Hamdorf und Elsdorf-Westermühlen

Nach Angaben der Behörde setzte der Unfallgegner seine Fahrt in Richtung Hohn fort, ohne anzuhalten. Bei dem Auto könnte es sich um ein SUV handeln.

Die Behörde sucht nun den Fahrer des Wagens oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie mögen sich bei der Polizei in Fockbek unter 04331/3322660 melden.