Sehestedt

Im SV Sehestedt ist Rüdiger Sell (66) ein Mann für Bestmarken. Früher als Torjäger im Fußball, heute als das Mitglied mit dem meisten SV- Jahren. „Ich habe den SV mit in die Wiege gelegt bekommen“, erzählt er. Denn sein Vater – SV-Platzwart Karl-Heinz Sell – meldete ihn gleich nach der Geburt an. Für 66 Jahre Mitgliedschaft zeichnete SV-Vorsitzender Thomas Ehlers das Vereinsurgestein am Sonnabend aus. Anlass dafür waren die Corona angepassten dreitägigen Feiern zum 75-jährigen SV-Jubiläum.

„In meiner Kindheit war der SV Bestandteil des Alltags. Denn schließlich lagerte mein Vater zum Beispiel die Fußbälle bei uns zuhause“, so Sell. Für ihn war das ideal. „Wir Jungen in der Schule haben ständig nur Fußball gespielt. Erst auf dem Schulhof, nachmittags dann auf dem damaligen Sportplatz“, erinnert er sich. Doch obwohl die Schulkinder kickten, dauerte es lange bis der Stürmer aus Leidenschaft für den SV auf Torejagd gehen konnte.

Der SV Sehestedt Der Sportverein Sehestedt wurde 1946 gegründet. Vorsitzender ist Thomas Ehlers. Zur Freude des SV-Chefs blieb die Mitgliederzahl trotz Corona stabil und liegt derzeit bei 286. Zu den Angeboten des SV gehören außer Fußball auch Aerobic, Rückenschule, Seniorengymnastik, Tanzen, Yoga und Zumba.

„Weil der SV nie eine Jugendmannschaft für mich hatte, fing ich mit acht Jahren an, beim SV Holtsee zu spielen. Als 16-Jähriger bin ich dann in die A-Jugend des Büdelsdorfer TSV gewechselt. Erst mit 18 Jahren konnte ich in Sehestedt spielen“, erzählt Sell. Dort ging er erfolgreich auf Torejagd. In einer Kreisliga-Saison kam er nach eigenen Angaben auf 38 Treffer.

Wenn Kanalratten auf die Fischköppe trafen

Markensteine der SV-Geschichte erlebte Sell mit. So wie die Einweihung des heutigen Sportplatzes an der Hauptstraße in den 1970er Jahren. Damit endeten die Spiele auf dem Fußballfeld direkt neben dem Nord-Ostsee-Kanal. Besonders gegen Teams aus Eckernförde gab es emotionale Begegnungen. „Sie haben uns damals Kanallümmel oder Kanalratten genannt. Für uns waren die Eckernförder dann Fischköppe“, verrät er.

Ein recht unsportlicher Trick Eckernförder Teams ist Sell in Erinnerung geblieben. „Damals gab es nur drei Bälle. Wenn sie in Führung lagen, haben Eckernförder den Ball oft absichtlich in den Kanal geschossen. Einer von unseren Spielern musste dann schwimmen, um den Ball wieder aus dem Wasser zu holen.“

Im Vereinsheim des SV Sehestedt hat Rüdiger Sell (stehend 2. von rechts) auf dem Foto der Altliga-Fußballmannschaft von 1991 seinen Platz. Quelle: SV Sehestedt / Repro Rainer Krüger

Mit solchen Schwimmeinlagen war es mit dem Umzug zum heutigen Sportplatz vorbei. Auch beim Umbau eines ehemaligen Wohnhauses zum damaligen Vereinsheim half der ehemalige Polier mit. So hielt er es auch, als 1996 das derzeitige Vereinsheim entstand.

SV Sehstedt war Pionierverein für den Damenfußball

Erfreulich für Sell war, dass in Saison 1975/76 der SV als ein Pionierverein in der Region Damenfußball ermöglichte. So konnten auch seine Töchter Julia (40) und Wiebke (34) kicken. Er selbst war auch als Jugendtrainer tätig. Bis 2013 war er Stürmer der Altherrenmannschaft. „Nach einem Spiel gegen die HSV-Altliga-Mannschaft habe ich aufgehört und bin auf Tennis umgestiegen.“ Tennis kann er allerdings nicht im SV Sehestedt spielen: „Dafür fahre ich nach Holtsee.“

Einen Platz im Inventar des SV hat Sell schon. Denn ein Foto von ihm als Stürmer der Altliga-Mannschaft von 1991 hängt im Vereinsheim. Allerdings hat er auch darüber hinaus zum Beispiel als Trainer bleibende Spuren hinterlassen. „Für mich ist Rüdiger mein Fußball-Papi gewesen“, bekennt Heiko Gerk. Der 36-jährige Spieler der aktuellen Herrenmannschaft wurde von Sell in der E-Jugend an den Fußball herangeführt. „Rüdiger hat es gut gemacht. Sein Grundsatz für uns Kinder war: Nur nicht aufgeben, auch wenn der Ball mal verloren ist.“