Kronshagen

„Wegen Corona können wir die Eröffnung nicht groß mit den Bürgern feiern, wie es sonst in der Gemeinde üblich ist“, sagte Bürgermeister Ingo Sander am Mittwoch. Er versprach, dass das aber auf jeden Fall nachgeholt werde, spätestens, wenn 2024 auch die Nordseite des Ortskerns fertiggestellt ist, auf der vor allem Wohnraum und der neue Marktplatz entstehen sollen.

„Die Grünfläche ist eine gelungene Anlage, die eine schöne Verbindung vom Bahnhof zum Rathaus schafft“, lobte Sander die Arbeit des Hamburger Landschaftsarchitekten Nikolaus von Hantelmann. Der Ortskern sei mit dem Bahnhof, den Fahrrädern der Sprottenflotte, Car-Sharing am Rathaus und der Busanbindung zu einem besonderen Mobilitätspunkt der Gemeinde geworden.

Viele Streits haben das Vorhaben Ortskern begleitet

„Der Ortskern Kronshagen ist das meistdiskutierte kommunale Thema in den vergangenen 30 Jahren gewesen“, sagte Sander. „Meinungsverschiedenheiten, ein Bürgerbegehren in den 90er-Jahren und viele Streits haben das Vorhaben begleitet, da gibt es gar nichts schön zu reden“. Vor zehn Jahren habe sich die Gemeinde des Ortskerns erneut angenommen und mithilfe der Städtebauförderung einen neuen Plan entwickelt.

Landschaftsarchitekt Nicolaus von Hantelmann (von links), Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Bürgermeister Ingo Sander schauten sich gemeinsam die neue Grünanlage an. Quelle: Sven Janssen

„Ohne das Geld von Bund und Land wäre eine solche Umgestaltung des Ortskerns alleine mit Mitteln der Gemeinde nicht möglich“, so der Bürgermeister. Für das Gesamtprojekt, das aus dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ finanziert wird, stehen seit 2012 insgesamt 3,8 Millionen Euro in Kronshagen zur Verfügung, die Gemeinde, Land und Bund zu jeweils einem Drittel schultern.

Innenministerin lobt die Kronshagener

„Kronshagen kann was und Kronshagen macht was, das ist richtig toll“, lobte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, die im Jubiläumsjahr „50 Jahre Städtebauförderung“ nach Kronshagen gekommen war, um sich die Umsetzung anzuschauen. „Hier spielen Kinder, hier verweilen die Menschen, man trifft sich und redet miteinander, das ist genau das, was wir mit der Ortskernsanierung wollen. Das ist das Herzstück von Kronshagen, hier tobt das Leben.“

Zur Galerie Ein weiterer Punkt der Ortskern-Sanierung in Kronshagen ist vollendet. Die neue Anlage in Bildern.

Mit dem Vorplatz am Bahnhof und dem Stadtgarten sei „der zweite Einzelstep des elfteiligen Rahmenplans erledigt“, sagte der Hamburger Landschaftsarchitekt Nikolaus von Hantelmann. „Im Konzept war uns wichtig, dass der Stadtgarten ein einladendes Entree vom Bahnhof zum Rathaus ist, das Aufenthaltsqualität hat.“ Man müsse ihn aber auch durchqueren können, so Hantelmann, deshalb seien den bestehenden Wegen noch einige hinzugefügt. Sie richten sich zum Teil auf die geplante künftige Bushaltestelle an der Kieler Straße aus. „Es gibt neue Sitzgelegenheiten, die in die Graniteinfassung der Wege eingearbeitet sind“, berichtet der Landschaftsarchitekt und wies darauf hin, dass man darauf geachtet habe, dass jetzt mehr Sitzmeter als vorher zur Verfügung stünden.

Alte Bäume standen im Fokus

Die ehrwürdigen Bäume – von der Sumpfzypresse, über den Mammutbaum und Säuleneiche, bis zur Hainbuche und den Vogelkirschen –, die das Arboretum, die besondere Baumsammlung Kronshagens bilden, habe man nicht nur erhalten, sondern sie auch durch die Gestaltung noch mehr in den Vordergrund gerückt. Die unansehnliche Brunnenanlage wurde entfernt und an anderer Stelle durch ein Fontänenfeld als Wasserspiel ersetzt, sagte von Hantelmann. Ein Staudenband soll Insekten optimal versorgen und im September soll noch eine Buchenhecke gepflanzt werden, die die Grünfläche zum Teil einsäumt.

Lesen Sie auch Projekt Seniorenpark: Fraktionen uneins über Wohnungsmix

Elke Gidde hat die neuen Bänke schon ausprobiert. „Die sind einfach schön“, sagte die Rentnerin, die mit ihren Freundinnen in der Sonne saß. „Etwas schade finde ich, dass der Springbrunnen weg ist, da bin ich oft mit den Kindern gewesen, und für uns war das ein schöner Treffpunkt.“ Toll sei aber, „dass wir hier wieder einen Platz zum Treffen haben“, sagte Hildegard Papke. Es sei eine schöne Anlage, und es sei spannend gewesen, zu beobachten, wie sie sich entwickelt hat. „Während der Bauzeit waren wir fast täglich hier und haben die Arbeiten vom Bahnhof aus beobachtet.

Erster Eindruck: Barrierefreiheit funktioniert

Auch Hamzeh Hayatleh ist begeistert. Der blinde Mann hat schon ausprobiert, wie er sich auf den neuen Wegen orientieren kann. „Das ist gut gelungen“, urteilte er, während Finley (2) mit seiner Mutter Daniela Tait die neuen Sprungfelder ausprobierte. Wie sich das neue Wasserspiel zum Abkühlen eignet, testeten Yannis (7) und Mats (3) ausgiebig. Klitschnass aber mit viel Spaß dabei gab es von den beiden Jungs zwei Daumen nach oben für die Anlage.