Gettorf

Die gute Rosa stand Monate „oben ohne“ da. Rosa ist Gettorfs historische Windmühle. Jetzt hat der Galerieholländer von 1869 endlich seine Kappe wieder. Auf die Flügel aber muss die denkmalgeschützte alte Dame trotzdem noch warten. „Innerhalb der nächsten vier Wochen“, heißt es, sollen auch sie per Kran geflogen kommen.

Eine Hängepartie? Irgendwie ja. Das klingt zwischen den Zeilen heraus, wenn Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) auf die noch laufende Windmühlensanierung, deren Abschluss eigentlich für Juni 2021 terminiert war, angesprochen wird. Die hat vier Monte länger als gedacht gedauert, wenn die neu gebauten Flügel, die aus Metall und wesentlich robuster als die bisherigen Holzmodelle sein werden, und auch die Galerie wieder richtig installiert sind.

Sanierung der Mühle in Gettorf kostet 800 000 Euro

Das Projekt wird dann 800 000 Euro gekostet haben, viel mehr als gedacht. Zuletzt liefen die Berechnungen auf 660 000 Euro hinaus. 75 Prozent Zuschuss sollen aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an die Gemeinde Gettorf fließen. Sie ist Eigentümerin und Auftraggeberin.

Lesen Sie auch So ist die Corona-Lage in Rendsburg-Eckernförde

Gilt das auch noch bei der wesentlich höheren Summe? Bürgermeister Frank: „Wir sind im Gespräch mit den Zuschussgebern.“ Er und alle weiteren Kommunalpolitikerinnen und -politiker in Gettorf hoffen es.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder zur Mühle Rosa.

Start der Sanierungsarbeiten war vor über einem Jahr. Zuerst wurden die maroden Flügel abgenommen. Der stark angegriffene Mühlenkopf, die ursprünglich drehbare Kappe mit Windrose also, war verschlissen und undicht, das Holzgebälk angegriffen. In den 1980er-Jahren hatte man das zwölf Tonnen schwere Bauteil schon einmal auf Vordermann gebracht. Danach wurde am schiefergedeckten Mühlendach, das viel Winddruck aushalten muss, nur noch geflickt.

Mehr Schäden an der Windmühle und knappes Baumaterial

Warum verzögert sich die Fertigstellung? „Nicht alle Materialien waren leicht zu bekommen. In der Baubranche ist gerade vieles knapp“, unterstreicht Frank. „Und der Schaden, den Rosa im Laufe vieler, vieler Jahre wirklich genommen hat, konnte vorab nicht exakt abgeschätzt werden. Durch die längere Bauzeit brauchen wir auch das Gerüst auch länger, was wiederum die Kosten erhöht.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch am Mauerwerk und der Eindeckung unterhalb der Kappe gab es nämlich große Schäden. Feuchtigkeit drang ein, drohte das historische Bauwerk langfristig zu zerstören. Das Mauerwerk ist fertig. „Wenn das Gerüst weg ist, muss noch die Drainage erneuert werden“, erläutert Frank. Auch in der unteren Etage wurde gebaut und gerissen: Die dort und im Anbau untergebrachte Gemeindebücherei bekam neue Toiletten und wurde aufgefrischt.