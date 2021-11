Saubere Sache: Wie Schwedeneck gegen wilde Notdurft in der Natur vorgeht

Schwedeneck

Nanu - steht da auf dem Parkplatz in Stohl etwa ein Saunahäuschen aus Holz? Nein: Die Gemeinde Schwedeneck hat dort jetzt ein Kompostklo aufgestellt. Grund sind die vielen ekligen Hinterlassenschaften von Besuchern, die mal mussten.

Die gab es dort und an anderen Orten in der Gemeinde schon immer: Doch nicht zuletzt die Corona-Pandemie verschärfte das Problem mit der Notdurft. Als fast alles geschlossen war, entdeckten noch mehr Menschen die Natur im Dänischen Wohld. Mit Folgen. „Beim Coastal Cleanup haben wir überall menschliche Hinterlassenschaften gefunden“, sagt Gemeindevertreter Tobias Brauns (CDU).

Da man in Schwedeneck schon 2020 bei kleinen Projekten gute Erfahrungen mit der Regionalbudget-Förderung der Aktivregion Eckernförder Bucht gemacht hatte, entstand die Idee, auch das anrüchige Problem mit Hilfe von Fördermitteln aus der EU zu lindern.

Projekt wird zu 80 Prozent von der Aktivregion gefördert

Die Gemeinde nutzte dafür die rund 20.000 Euro, die pro Jahr zur Verfügung stehen. Als Eigenanteil trägt die Gemeinde 20 Prozent der Kosten, also rund 4000 Euro. Als erster Standort wurde der Parkplatz im Ortsteil Stohl gewählt, der an sonnigen Tagen schnell rappelvoll ist. Allerdings gibt es dort keine Kanalisation, kein Wasser, keinen Strom, erklärt Tobias Brauns: ein klassischer Fall fürs Kompostklo.

Nanu - steht da auf dem Parkplatz in Stohl ein Saunahäuschen? Nein: Die Gemeinde Schwedeneck hat dort ein Kompostklo aufgestellt. Grund sind die vielen unappetitlichen Hinterlassenschaften von Besuchern.

„Es gibt damit viele positive Erfahrungen aus Skandinavien und Gebirgsregionen“, sagt Tobias Brauns, der sich federführend um das Projekt für Schwedeneck kümmerte: „Es gibt sogar Komposttoiletten in der U-Bahn.“ Doch die Deutschen seien bei dem Thema nicht so aufgeschlossen.

Vom schlichten Holzklo-Modell, in dem man lieber nicht zu tief atmet, unterscheidet sich das Schwedenecker WC allerdings. Natürlich ist es, wie vorgeschrieben, auch barrierefrei.

Gemeindevertreter Tobias Brauns zeigt die Komposttoilette in Stohl. Es fehlt nur noch eine Versiegelung des Bodens: Dann geht die Toilette in Betrieb. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Es handelt sich in Stohl um eine Trenntoilette. Die festen Exkremente fallen in einen Korb, trocknen dort aus und schrumpfen. Und der Urin verduftet im wahrsten Sinne des Wortes: Dafür sorgt der schwarze Kamin draußen am Holzgebäude.

Auch im Ortsteil Jellenbek gibt es Ärger um Notdurft

Der Kamin heizt sich dank seiner Farbe und des sonnigen Standortes auf und erzeugt so eine Thermik, erklärt Tobias Brauns. Dadurch dreht sich das Rädchen oben, und die Luft wird aus der Toilette gesogen. Daher soll es keine Geruchsbelästigung im Stohler Kompostklo geben.

Was allerdings verheerend wäre: Wenn Wohnmobilisten ihren Chemikalientank ins Kompostklo kippen: „Dann ist die Toilette hinüber“, sagt Bürgermeister Sönke Paulsen (CDU). Ein Schild soll das verhindern. Fraktionskollegin Gundula Staack, Vorsitzende des Touristikausschusses und im Vorstand der Aktivregion, betont: „Es bedarf auch verantwortungsbewusster Menschen, die das Kompostklo nutzen.“ Klar ist: Wenn das Projekt in Stohl scheitert, wird es auch im Schwedenecker Ortsteil Jellenbek kein Kompostklo geben. Dort ärgern sich immer wieder Landwirte über Kackhaufen im Feld. Und die Anwohner direkt neben dem Parkplatz leiden ebenfalls unter der Situation.

Als Tourismusgemeinde hat Schwedeneck natürlich auch feste Toiletten – vor allem am Surendorfer Strand. Nach Angaben von Touristikchef Manfred Mallon ist auch in der kalten Jahreszeit immer ein WC für Frauen und eines für Männer geöffnet: wenn jemand aus der Touristik vor Ort ist. Am Wochenende könne man das WC allerdings mangels Aufsicht nicht offen lassen.

Während das Pissoir in Stohl bereits genutzt wird, bleibt das WC noch verschlossen: Der Boden wird noch versiegelt. Sobald das passiert ist, hofft man auf rege Nutzung. Vielleicht entwickelt sich das Projekt dann ja zu einem Vorbild für die Region.