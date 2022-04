BellaBot ist ein Servierroboter und soll helfen, den Fachkräftemangel in der Gastronomie zu entschärfen. Ein Unternehmen aus Schacht-Audorf gehört zu den ersten Anbietern in Deutschland und verzeichnet ein reges Interesse an dem Gerät. KN-online hat sich im Showroom der Firma bedienen lassen.