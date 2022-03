Haby

Das schwarze Lamm strampelt mit den Beinen und windet sich in Ute Kranefeld-Furcks Armen. Doch sie hält es fest im Griff, setzt es auf die Waage und liest das Gewicht ab. Rund 200 Gramm hat es seit gestern zugenommen. Damit es weiter so kräftig wird, ist es jetzt Zeit zum Füttern. Das Lamm saugt an der Milchflasche, während Kranefeld-Furck es auf ihrem Schoß umklammert hält. Bei Drillingsgeburten wie dieser werden die Lämmer zusätzlich zur Muttermilch mit der Flasche gefüttert, um die Mütter zu entlasten.

Auf dem Schafhof in Haby ist Mitte März die Zeit der neugeborenen Lämmer. Das Ehepaar Furck hält und züchtet auf dem Hof die alten Schafrassen Rauhwollige Pommersche Landschafe, Coburger Fuchsschafe und Bentheimer Landschafe. Drei Schafböcke und 34 weibliche Schafe leben dort derzeit, 26 neugeborene Lämmer ergänzen die Herde. Peter Furck mit Bart, Schlapphut und Wollpulli unter der Jacke ähnelt einem Bilderbuchschäfer, seine Frau trägt Arbeitsklamotten und Gummistiefel.

Die jüngsten Lämmer auf dem Schafhof Haby sind vier Tage alt

Die ersten Lämmer wurden Ende Februar geboren, die derzeit jüngsten sind das schwarze Lamm und seine zwei Geschwister. Sie wurden vor vier Tagen geboren, wimmeln aber schon munter neben ihrer Mutter durch die Box. Nach der Fütterung dürfen die Kleinen zu den anderen Schafen und älteren Lämmern auf die Wiese. Wie auf Stelzen staksen sie durchs Gras oder hoppeln mit ungelenken Sprüngen über die Wiese. Die Mütter kommunizieren mit „Mähs“ in verschiedenen Tonlagen mit ihren Kindern.

Zur Galerie Auf dem Schafhof Haby erhält das Ehepaar Furck alte Schafrassen. Die im März geborenen Lämmer erkunden bereits neugierig ihre Umgebung. Im Hofladen verkauft das Ehepaar auch Wolle der eigenen Schafe.

Dahinter erstrecken sich bis zum Waldrand zwei weitere Felder, auf denen die Böcke und werdenden Mütter grasen. Den Hof und die Wiesen hat das Ehepaar Furck vor 14 Jahren gekauft. Zuvor lebten die beiden in Schwaben, arbeiteten als Lehrerin und als IT-Experte. Sie hatten aber schon länger mit dem Leben in der Nähe des Meers und auf dem Land geliebäugelt.

Die alte Rasse ist an das Klima in Schleswig-Holstein angepasst

Doch was macht man mit circa sechs Hektar Wiese? Anfangs verschenkte das Ehepaar das Gras an Landwirte in der Nachbarschaft, dann sahen sie sich nach Tieren um. In der Arche Warder stießen sie auf die bedrohte Rasse der Rauhwolligen Pommerschen Landschafe. Sie sind an das Seeklima in Schleswig-Holstein angepasst, verbringen das ganze Jahr draußen.

Das Ehepaar möchte zur Erhaltung der alten Rasse beitragen. „Das passt einfach zwischen uns und Schafen“, sagt Ute Kranefeld-Furck. „Wir mögen, wie Schafe riechen und sich anfühlen“, ergänzt Peter Furck. Auch ein paar Hühner und Enten leben auf dem Hof.

Selbstversorgung und ein kleiner Hofladen

Der Hof ist auf Selbstversorgung angelegt. Die Furcks essen überwiegend Fleisch von ihren eigenen Schafen, das Fleisch hat einen wildartigen Geschmack. Einige Produkte wie handgesponnenes Garn, Felle, Schaf- oder Lammfleisch und Marmelade verkaufen die Furcks in ihrem Hofladen. Für den Lebensunterhalt reicht es aber nicht. „Die Arbeit ist Lebensinhalt geworden. Es ist schön, nicht davon leben zu müssen“, sagt Peter Furck.

Die Furcks schätzen die Produkte aus eigener Erzeugung. „Wir haben Einfluss, wie die Schafe leben und ableben“, sagt Peter Furck. Die Tiere zum Schlachter zu bringen, falle ihnen trotzdem schwer. Alle Schafe haben einen Namen, Ute Kranefeld-Furck erzählt außerdem von den unterschiedlichen Charakteren der Individuen. Lamm Dracula zum Beispiel scheint aufgeweckt und eigensinnig. Die Besucherin der Zeitung stupst er am Bein und knabbert an ihrer Hose.

Spinnen als meditativer Ausgleich

Rund 100 Tage verbringen die Lämmer mit ihren Müttern, bis männliche und weibliche Schafe getrennt werden. Sie werden entweder für die Zucht behalten, weiterverkauft oder nach rund einem Jahr geschlachtet. Wiegen, füttern, Geburtshilfe – die Zeit der Lämmer fordert das Ehepaar.

Da ist eine Möglichkeit zur Entspannung willkommen, zum Beispiel am Spinnrad. Im Hofladen spinnt Ute Kranefeld-Furck Garn aus einem Büschel grauer Wolle. Sie wippt mit dem Fuß auf dem Pedal, zupft an der Wolle – ein meditativer Ausgleich zur Arbeit mit den quirligen Lämmern.