Adrett gefärbte Haare, immerzu ein freundlicher Gesichtsausdruck: Man sieht Helga Jansen nicht an, wie schwer die vergangenen Wochen für die 85-Jährige aus Schierensee waren. Seit dem 25. Februar ist das Festnetztelefon ihres Hauses in der Dorfstraße tot. Dabei ist Seniorin auf Hilfe von Familie und Nachbarn angewiesen.

„Ich werde immer wieder vertröstet“, sagt Helga Jansen beim Besuch in ihrem Haus im idyllischen Schierensee. Nur rund 400 Menschen leben in dem Dorf unweit von Kiel. Jansen weiß von rund zehn, die derzeit ebenfalls ohne Telefonanschluss auskommen müssen. Inzwischen haben sich Tochter Renate und eine eingeschaltet, helfen der gehbehinderten Seniorin im Alltag und rufen bei der Telekom an.

Schierensee: Ohne Telefon kein Anschluss an die Außenwelt

Denn Helga Jansen kann das nicht selbst machen. Internet hat sie nicht, die Bedienung eines Handys traut sie sich nicht zu. Und selbst wenn: Es würde ihr nicht viel nützen, weil das Mobilfunknetz in Schierensee so schwach ist, dass aus den meisten Häusern nicht telefoniert werden kann. „Ich habe jetzt Angst, wenn nachts mal was ist“, sagt die Seniorin.

Tochter Renate Jansen hat nach eigenen Angaben in der Zwischenzeit schon rund 15 Mal bei der Deutschen Telekom angerufen, E-Mails geschrieben. Um vor Ort mit dem Handy kommunizieren zu können, muss sie vor die Haustür treten und einen kleinen Berg hochlaufen, bis sie Netz hat. „Oder ich mache es gleich bei mir zu Hause in Mielkendorf“, so die 52-Jährige.

Dringe man nach langen Warteminuten zu Mitarbeitenden durch, seien diese oft kurz angebunden oder wirkten ahnungslos. Jedes Mal müssten aus Datenschutzgründen Angaben von Kundennummer bis IBAN durchgegeben werden. Erst dann werde das Problem aufgenommen und weitergegeben. Immerhin konnte Renate Jansen dem Unternehmen mittlerweile begreifbar machen, dass ihre Mutter nur über sie oder eben per Post erreichbar ist.

Viel mehr passiert ist in den sieben langen Wochen jedoch nicht. Im Online-Kundenportal des Unternehmens steht, dass weiter an der Störung gearbeitet wird. Alle paar Tage bekommt die Tochter eine SMS, in der um Geduld gebeten werden. In der jüngsten Nachricht vom 7. April heißt es: „Die Stelle des beschädigten Kabels ist gefunden und die Instandsetzung veranlasst. Wir sind dran und halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank, Ihre Telekom.“

In SMS-Nachrichten an Tochter Renate Jansen bittet die Telekom regelmäßig um Geduld. Seit sieben Wochen. Quelle: Marc R. Hofmann

In einer E-Mail der Telekom sei zwar die Rede davon, dass der Fall jetzt beim technischen Service „eskaliert“ werde. Hebt Helga Jansen den Hörer ab, ertönt aber nach wie vor kein Freizeichen. Für Anrufer irritierend: Bei ihnen tutet es in der Leitung, als würde es am anderen Ende klingeln. Sie verstehen also nicht, warum sie Helga Jansen nicht erreichen.

Auf Anfrage bei der Pressestelle der Telekom in Bonn heißt es, dass die Problembehebung in diesem Fall aufwendig war, aber eigentlich seit dem 24. März erledigt sein soll. „Unsere Kollegen prüfen derzeit, um eine weitere Störung auszuschließen“, schreibt Mitarbeiterin Gabriele Michalek.

Im konkreten Fall sei ein Kabel für Telefon, Internet und TV durch eindringendes Wasser beschädigt worden. „Zunächst musste der Fehler durch Messungen lokalisiert werden, da das Kabel im Boden liegt und nicht frei zugänglich ist.“ Material musste bestellt werden, ehe die zur Reparatur notwendigen Tiefbauarbeiten konnten.

Telekom erklärt aufwendige Arbeiten am Kabelnetz

Dabei liegt das Kabel in 1,20 Meter Tiefe und musste einmal auf einer Länge von 250 Metern und auf einem anschließenden Teilstück auf 38 Meter Länge getauscht werden, so die Telekom. Danach müssen die armdicken Kabel ebenso aufwendig durch sogenanntes „spleißen“ miteinander verbunden werden. „Das macht keine Maschine, das ist richtige Handarbeit. Da muss ein Kollege in die Baugrube und die Adern miteinander verbinden“, schreibt Michalek.

Sie verspricht, dass wenigstens die Grundgebühren für die Zeit des Ausfalls erstattet werden. Allerdings: „Diese und gegebenenfalls weitere Ansprüche müssen bei unserem Kundenservice geltend gemacht werden.“ Klingt, als hätte Familie Jansen noch ein Stück Arbeit vor sich.