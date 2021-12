Schierensee

Im Juni 2020 hatte Manfred Kaiser in seiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde Schierensee erstmals lautstark und öffentlich Kritik an der Arbeit der Verwaltung Molfsee geübt. Inzwischen gab es zwar mit allen Beteiligten Gespräche, zufriedenstellend waren die Ergebnisse offenbar nicht: Am Donnerstagabend stellte die Gemeindevertretung einen Antrag auf Umamtung – Ziel ist das Amt Flintbek.

„Der Ärger schwelt seit Jahren, selbst mein Vorgänger hatte schon immer wieder Probleme“, erklärt Manfred Kaiser, der seit 2008 Bürgermeister in Schierensee ist. Für ihn war der Antrag in der Gemeindevertretersitzung die logische Konsequenz, denn: „Die Fehler in der Arbeit häufen sich, wir haben immer wieder gesagt, kommt aus dem Quark. Nun haben wir klare Kante gemacht.“

Seit einem Jahr in Gesprächen mit Molfsee

„In Molfsee heißt es immer, davon haben wir nichts gewusst. Aber wir sprechen doch seit mehr als einem Jahr ganz offen über die Probleme, die wir haben“, ärgert sich Kaiser, der bereits im Juni 2020 deutlich machte: „Man hat manchmal den Eindruck, dass wir als kleine Gemeinde das fünfte Rad am Wagen sind.“

Da der Tagesordnungspunkt auf der Sitzungseinladung stand, waren auch mehr Gäste als sonst im Dorfgemeinschaftshaus von Schierensee. Unter anderem Bürgermeister Thomas Langmaack aus Rumohr, der ebenfalls deutliche Kritik am Amt Molfsee in den vergangenen Monaten geäußert hat sowie Amtsvorsteher Manfred Tank, Bauamtsleiter Jan Evers und Henning Kreiselmaier als Vertreter von Molfsees Bürgermeister Timo Boss.

Der war Freitagmorgen jedoch im Bilde. „Damit habe ich nicht gerechnet, das ist sehr schade“, so die Reaktion von Boss. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Gemeinde Schierensee auch die weiteren Gespräche noch abwartet.“ Allerdings gibt Timo Boss so schnell nicht auf: „Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wir weiter an den Problemen arbeiten sollten. Die Bombe, die schon länger zündelt, ist geplatzt.“

Antrag war für Molfsee eine Überraschung

Neben Schierensee kam in der Vergangenheit auch immer wieder deutliche Kritik aus Rumohr. Nach der ersten Kritik der amtsangehörigen Gemeinden wurde im Frühjahr ein Lenkungsausschuss, mehrere Treffen hat es bereits gegeben, gebildet. Aber: Das bislang einzig greifbare Ergebnis ist ein geänderter Amtsvertrag, der den Gemeinden zur zustimmenden Kenntnisnahme vorlag. Auch daran äußerte Bürgermeister Thomas Langmaack bereits Kritik, denn für ihn und die Kollegen der amtsangehörigen Gemeinden ist das zu wenig.

„Ich war gestern auch überrascht und bin froh, dass Schierensee so selbstbewusst und selbstbestimmt den Schritt gegangen ist“, sagte Langmaack. „Wir als Gemeinden wollen Gestaltungsraum haben und in den alten Pfaden kann es nicht weitergehen“, betonte er.

Auch Flintbeks Bürgermeister Olaf Plambeck (SPD) äußerte sich bereits auf KN-Nachfrage: „Für Flintbek bleiben jetzt die weiteren Verfahrensschritte, die vom Innenministerium vorgegeben werden, abzuwarten. Es werden dann entsprechende politische Entscheidungen der Gemeinden des Amtes Flintbek erfolgen“, so Plambeck. „In jedem Fall muss die Sachlichkeit im Vordergrund stehen“, fügte er noch hinzu.

Gespräche der Beteiligten aus dem Amt Molfsee mit der Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind für kommende Woche geplant, am Montag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, trifft sich die Gemeindevertretung Rumohr in der Alten Schule – zur Debatte steht dabei auch die Beratung und Beschlussfassung über die weitere Zukunft der Gemeinde Rumohr in der Struktur des Amtes Molfsee.