Borgstedt

Saubere Aktion: Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) ruft zum Mitmachen beim „Schietsammeln“ auf. Dabei geht es darum, auf einem Spaziergang in der Natur Müll am Wegesrand zu sammeln und korrekt zu entsorgen. Das kommt Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen zugute.

Frühjahrsputz in der Natur: „Schietsammeln“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Das Projekt wurde im vergangenen Frühjahr gut angenommen, teilte die Abfallwirtschaft mit. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, das „Schietsammeln“ zu wiederholen, um der Natur einen Frühjahrsputz zu verschaffen.

Menschen aus dem Kreis können sich auf Anfrage per E-Mail an office@awr.de einen sogenannten „Wildbag“ kostenlos zuschicken lassen. Diese Müllsäcke bestehen in der Regel selbst aus Plastik, was bereits in der Umwelt war und so sinnvoll wiederverwertet wird. Der Versand erfolgt ab dem 1. Februar.

Nach dem Sammeln: „Wildbags“ in den AWR-Recyclinghöfen abgeben

Bis zum 15. März können die vollen „Wildbags“ kostenlos auf den zehn AWR-Recyclinghöfen abgegeben werden – unter anderem in Altenholz, Bordesholm, Eckernförde und Rendsburg. Kinder werden mit einer Urkunde und einer kleinen Überraschung belohnt.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Abfallwirtschaft rät allen Freiwilligen, beim Müllsammeln auf Alltagsgegenstände aus dem eigenen Haushalt zurückzugreifen. So können Grillzangen als Müllgreifer dienen. Feste Handschuhe werden alternativ empfohlen.

Unabhängig von der Aktion erinnert die AWR daran, dass man bei jedem Spaziergang Müllteile sammeln und richtig entsorgen kann. Schließlich zählejedes Teil, wenn es um das Aufräumen in der Natur geht.