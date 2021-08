Stammholz-Klau und Vandalismus an Schildern – das haben sich die Landesforsten lange genug angesehen. Sie setzen nun auf GPS-Technik, um die Diebstähle zu beenden.

Dreiste Diebe stehlen Schilder und Holz in den Landesforsten

Von Sorka Eixmann