Eckernförde

Schlafen im kommoden Hotelzimmer? Wie langweilig. In Eckernförde gibt es spannende Alternativen, für Menschen, die das Besondere suchen. Wer beim Einschlafen die Wellen rauschen hören möchte, der kann sich in einen Schlafstrandkorb oder dem Schlafwürfel Sleeperoo direkt am Strand einmieten. Die Angebote für abenteuerlustige Urlauber erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit.

Beispiel Schlafstrandkorb. Zwei Exemplare stehen am Kurstrand Höhe Jungfernstieg und Höhe Wellenbad. Wer sie buchen möchte, kommt ins Schmunzeln. Auf der Unterkunfts-Plattform der Touristik werden sie wie kleine Ferienwohnungen behandelt: „1 Schlafzimmer, Erdgeschoss“, ist dort angekreuzt. Nur, dass das Schlafzimmer lediglich drei Quadratmeter groß ist. Für die Flexibilität gewinnt der Mieter jedoch direkten Seeblick mit Strand-Atmosphäre.

Nach dem Aufwachen den Sonnaufgang genießen

Mike Teepe und Saskia Messerschmidt aus Hamburg haben sich gleich für mehrere Tage den Schlafstrandkorb gemietet. Die erste Nacht wurden sie zwar von einer kreischenden Möwe um 6 Uhr geweckt. „Aber sonst war es schön und sehr ruhig“, erzählt Teepe. Er findet den Schlafkorb mit Cabrio-Dach schlicht „cool“. Den ersten Morgen konnte das Pärchen sogar den Sonnenaufgang über der Ostsee genießen.

Mike Teepe und Saskia Messerschmidt aus Nordrhein-Westfalen genießen die morgendliche Ruhe im Schlafstrandkorb. Quelle: Christoph Rohde

Nach Angaben von Touristikmanager Stefan Borgmann sind die beiden Schlafstrandkörbe an 190 Tagen in der Saison ausgelastet. „Für viele ist das ein tolles Erlebnis“, sagt Borgmann. Das Angebot habe sich absolut bewährt. Wer sich dieses Schlaf-Abenteuer gönnt, ist ganz unterschiedlich. Paare genießen ebenso die Nacht am Strand wie Elternteile mit einem Kind oder Freundinnen, die einen Mädelsabend begehen.

Eine Persenning schützt vor Wind und Regen

Die Zwei-Personen-Schlafkörbe können gegen Wind und Regen durch eine Persenning geschützt werden und sind von Innen verschließbar. Runde Fenster ermöglichen auch im geschlossenen Zustand den Blick auf Meer und Strand. Nur Decken und Kopfkissen müssen die Übernachtungsgäste selbst mitbringen. Ein Anmieten von Bettzeug ist nicht möglich.

Doch das schreckt kaum jemanden. Der August ist für beide Eckernförder Schlafstrandkörbe bis auf wenige Tage bereits ausgebucht. Im September sind noch zehn bis 15 Tage zu haben. Die Wochenenden, wohlgemerkt, sind allerdings alle vergeben. Erste Buchungen liegen sogar schon für 2022 vor.

Mehr Komfort bieten die Sleeperoo-Schlafwürfel

Wer es am Strand komfortabler haben möchte, kann auf die Sleeperoo-Würfel ausweichen, von denen drei in Eckernförde stehen. Diese sogenannten Cubes bieten eine 1,60 mal zwei Meter große Matratze, die mit frischer Bettwäsche überzogen ist. Sicht- und Wetterschutz lassen sich auch hier nach Belieben öffnen und schließen. Zudem gibt es ein kleines Begrüßungspaket mit Bio-Snacks und Getränken. Toilette und Waschgelegenheit finden sich in der Nähe.

Mario Gollub und Steffie Lehmann aus Hamburg haben in ihrem Sleeperoo eine gute Nacht verbracht. Keine Partygäste am Strand, es war ruhig für die beiden Schläfer im Würfel. „Den Strand hatten wir abends für uns allein.“ Den Morgen begrüßten sie mit Baden und Yoga. „Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können“, sagt Gollub. Aber sonst würde er für eine Übernachtung ein solches Angebot gerne noch einmal nutzen.

Zwei Sleeperoo-Cubes stehen am Südstrand. Ein Dritter wurde inzwischen am Hundestrand platziert. Anders als in den anderen beiden Schlafwürfeln dürfen hier auch Hunde mit übernachten. „Wir sind einer der wenigen Standorte, an denen das möglich ist“, sagt der Touristikmanager. Auch bei den Sleeperoos liegen die Buchungszahlen auf hohem Niveau. Nach 166 Anmietungen im vergangenen Jahr sind es inzwischen 233 – einschließlich des neuen „Sleeperoo4Pets“.

Normal ist das Übernachten am Kur- und am Südstrand verboten. Die Schlafstrandkörbe und die Sleeperoos besetzen hier eine legale Nische. Für die Würfel sind im August und September noch Termine frei. Die Schlafstrandkörbe können über die Eckernförder Touristik für 59 Euro (Folgenacht 49 Euro) gebucht werden. Ab der Saison 2022 steigen die Preise auf 65/55 Euro. Der größere Schlaf-Würfel ist über die Sleeperoo-Plattform ab 140 Euro die Übernachtung buchbar.