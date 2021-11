Damp/Eckernförde

Die Stärken der Tourismusregion rund um die Schlei liegen für Max Triphaus auf der Hand. „Starke Wasserbezüge und Naturerlebnisse sind die Besonderheiten eines nachhaltig entschleunigenden Urlaubs“, sagt der Tourismusmanager für das Gebiet im Einzugsbereich der langgestreckten Förde, zu dem auch Schwansen gehört. „2021 wird ein Rekordjahr“, verkündet der Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH (OFS). Damit das Gebiet für Gäste weiter attraktiv bleibt, wirbt er in den zugehörigen Kommunen für ein Tourismuskonzept mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Sowohl die Mitglieder des Tourismusausschusses von Damp auch des Hauptausschusses des Amtes Schlei-Ostsee informierte Triphaus bei Terminen in Damp und Eckernförde über Lage und Perspektiven für den Fremdenverkehr. „Für das bisherige Rekordjahr 2019 verzeichnet die amtliche Statistik in der Region für Betriebe ab zehn Betten 1,011 Millionen Übernachtungen. Bei den absehbaren Zahlen bin ich sicher, dass dieser Wert 2021 übertroffen wird“, so Triphaus. Hintergrund des Booms war der vom 19. April bis 16. Mai gelaufene Versuch im Gebiet. Der Bereich war als Modellregion deklariert, in dem erstmals in 2021 ein Tourismus unter Corona-Bedingungen getestet wurde. Das Gebiet um die Schlei und die Stadt Eckernförde waren die ersten Modellregionen in Deutschland. Daher war der Gästeandrang groß. Laut Triphaus brachte der Tourismus damals zehn Millionen Euro Umsatz in die Region.

Schlei-Region hat Zertifikat als „Nachhaltiges Reiseziel“

Auch nach der Zeit als Modellregion blieb die Nachfrage bestehen. „Wir hatten eine lange Saison. Bis Mitte September war alles ausgebucht – das ist einen Monat länger als sonst“, erklärt Triphaus.

Kann es 2022 ein vergleichbare Saison geben? Triphaus ist sich bei der Antwort unsicher. „Nach den Erfahrungen mit der Modellregion erwarte ich, dass 2022 im Gegensatz zu diesem Jahr schon zu Ostern Buchungen möglich sind. Anderseits dürfte es aber auch mehr Urlaubsreisen ins Ausland geben.“

Damit die Region auch ohne besondere Corona-Umstände für Erholungssuchende attraktiv bleibt, soll eine Zukunftsstrategie helfen. Im März 2020 begann die Arbeit am neuen Tourismuskonzept, dem die Mitglieder des Hauptausschusses am Donnerstag einstimmig zustimmten. In ihm spielt Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. Mit einem die Ressourcen schonenden Urlaub konnte die Region schon punkten. 2017 erhielt sie als erstes und bislang einziges Urlaubsgebiet in Schleswig-Holstein das Zertifikat als „Nachhaltiges Reiseziel“.

Nachhaltigkeit durch mehr Radtourismus

„Damit nachhaltiges Erholen möglich ist, kooperieren wir mit 38 entsprechend orientierten Betrieben“, erklärt Triphaus. Ein wichtiges Ziel dabei: Auch wenn die meisten Gäste mit eigenen Fahrzeugen anreisen, sollen sie zumindest während des Aufenthalts in der Region das Auto stehen lassen. „Deshalb setzt das Konzept auf den qualitativen Ausbau der Radwegestruktur“, sagt er. Dazu habe es in diesem Jahr mit dem Bau des Radwegs an der Kreisstraße 61 zwischen Thumby und Damp schon einen erfreulichen Beitrag gegeben. „In Zukunft wird das Ausweisen einer E-Bike-Strecke geplant. Sie soll von Eckernförde über Gammelby nach Rieseby laufen. Von Rieseby aus führt sie dann über Holzdorf und Waabs zurück nach Eckernförde.“

Der Hintergedanke: „Nachhaltige Mobilität in der Region muss noch mehr als touristisches Angebot attraktiv werden“, so Triphaus. Eine Folge der nachhaltigen Ausrichtung: Auch wenn gerade vielfach Wohnmobilstellplätze geplant würden, seien solche Projekte keine Schwerpunkte im Konzept.