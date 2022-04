Kappeln

Gute Nachrichten für alle Skipper und Autofahrer: Der Drehlageraustausch an der Schleibrücke Kappeln ist abgeschlossen. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Das heißt: Der Schiffsverkehr kann wieder wie gewohnt passieren. Und für den Autoverkehr ist die Südseite der Brücke wieder freigegeben.

Seit Anfang April liefen die Arbeiten am Drehlager der Schleibrücke. Für Segler und größere Schiffe bedeutete dies eine Durststrecke. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste die südliche Fahrbahn der Brücke während der Reparatur gesperrt werden. Autofahrer konnten zwar noch die nördliche Seite in beide Richtungen benutzen. Für den Schiffsverkehr war eine Durchfahrt hingegen nicht mehr möglich.

Beim Lageraustausch verdeckte Schäden entdeckt

Segler konnten aufgrund der Masthöhe weder aus dem südlichen Teil der Schlei hinauskreuzen noch hineinfahren. Während des Austauschs des Drehlagers ließ sich die Südklappe nicht öffnen und schließen. Auch größere Boote und Schiffe waren davon betroffen.

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am 8. April abgeschlossen sein. Doch verlängerte sich die Reparatur, da nach Angaben des Landesbetriebs beim Drehlageraustausch erhebliche, zuvor verdeckte Schäden an der Lagerachse und dem Lagersitz entdeckt wurden. So mussten auch diese Komponenten ersetzt werden, und die Fertigstellung verzögerte sich.

Jetzt kann der Schiffsverkehr unter der Schleibrücke und der Autoverkehr über die Schleibrücke im Zuge der Bundesstraße B 203 seit Mittwochmittag wieder frei fließen. Die Gesamtkosten für den Austausch von Drehlager und Lagerachse an der Südklappe beziffert der Landesbetrieb auf rund 350.000 Euro, die vom Bund getragen werden.