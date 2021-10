Lindaunis/Rieseby

So etwas hatte es seit März 2015 nicht gegeben. In einer eigenen Veranstaltung informierte Eigentümerin Deutsche Bahn (DB) öffentlich über die Pläne für den Neubau der Schleibrücke Lindaunis und die damit verbundenen Folgen. Dieses Mal erfolgte der Informationsaustausch am Mittwoch nicht live, sondern online. Anders als 2015 läuft der Neubau bereits und führt ab 1. November zu einer sechsmonatigen Sperrung der Klappbrücke für motorisierten Verkehr und stark reduzierte Öffnungen. Im dreistündigen Austausch mit über 70 Teilnehmenden machten die Nutzer ihre Probleme mit der schon verkündeten Sperrung deutlich und bekamen teils neue Informationen.

Vorteile des Brückenneubaus Der Neubau der Schleibrücke Lindaunis wird in der Region grundsätzlich begrüßt. Denn er würde zu Verbesserungen führen. Für den bislang einspurigen Straßenverkehr würde es zwei Spuren geben. Neu wäre ein Rad- und Fußweg über die Brücke. Die Überfahrtsgeschwindigkeit für Züge würde von Tempo 50 auf 80 und für Autos von 30 auf 50 Stundenkilometer steigen.

Sperrung der Schleibrücke schafft Probleme für Pendler

Eingeloggt war Doris Rothe-Pöhls, die Bürgermeisterin von Rieseby. Die Einwohnerschaft ihrer in Schwansen liegenden Gemeinde ist von der Sperrung des Übergangs zwischen Rieseby im Süden und Boren im Norden stark betroffen. „Kinder gehen in Süderbrarup in Angeln zur Schule. Es gibt Berufspendler“, zählt sie auf. Teilnehmende konnten über einen sichtbaren Chat schriftlich Fragen stellen, die Moderator Claas Hammes und ein dreiköpfiges Expertenteam beantworteten.

Henry Bendict, DB-Leiter für die Infrastrukturprojekte in Schleswig-Holstein, erläuterte die Vorgeschichte zu der Sperrung. Denn sie ist Folge des im September 2020 gestarteten Neubaus. Die Arbeiten laufen nur zwölf Meter vom Bestandsbau entfernt. „Wir haben aber nicht nur mit dem Neubau und der Bestandsbrücke zu tun, sondern auch mit den Überresten der bis 1926 betriebenen Drehbrücke“, so Bendict. „Bei einer Bohrung stießen wir auf Teile der alten Brücke. Das führte zu einer Setzung der Bestandsbrücke“, erklärte er. Als Folge musste der Klappmechanismus repariert werden. Deshalb war die Brücke vom 8. bis 24. Juni komplett gesperrt. Seitdem gilt ein Baustopp, der am 1. November endet. Ziel der Bahn war es, mit Rücksicht auf die Interessen des Tourismus für eine verlässliche Öffnungszeiten zu sorgen. Außer zu Fuß und per Rad kann die Brücke bis 15. Mai nicht mehr gequert werden. Die Umleitung für den Straßenverkehr soll über Kappeln erfolgen. Für Zugreisende wird ein Ersatzverkehr per Bus organisiert. Weil die Arbeiten weiter in der Tourismussaison ruhen sollen, verlängert sich der Neubau um zwei Jahre bis Ende 2025.

Auch während der Sperrung öffnet die Schleibrücke an zwei Terminen pro Woche

Diese Informationen waren bekannt. Neu war Benedicts Ankündigung, dass es während der Bauphase zu Brückenöffnungen kommen wird. „In Abstimmung mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee wird angestrebt, die alte Brücke bis zum Rückbau durchgehend wöchentlich am Montag ab 10.45 Uhr und am Freitag ab 14.45 Uhr zu öffnen. Auf Chat-Nachfrage sagte er auch, wie lange eine Öffnung dauern soll: „Eine Viertelstunde.“ Die unmittelbare Reaktion von Rothe-Pöhls war deutlich. „Jetzt verzweifeln die Segler“, sagte sie spontan. Nach Konferenzende sah sie es sachlicher. „Ursprünglich waren Brückenöffnungen ausgeschlossen worden. Zwei Öffnungen pro Woche sind da ein Fortschritt. Zudem kündigte Benedict mögliche Sonderöffnungen an.

Noch weitere Nutzerfragen wurden beantwortet. Gibt es die Möglichkeit den Ersatzverkehr nicht über Kappeln laufen zu lassen? „Wir planen bis Herbst 2022 provisorische Bahnhaltepunkte am beiden Enden der Brücke. Wenn die Reisenden dann über die Brücke gehen, wäre eine schnellere Verbindung möglich“, sagte er. Auch für Ersatzbusse von Eckernförde nach Süderbrarup, werde das Einrichten von Haltepunkten am Süd- und Nordufer geprüft.

Kann sich die Bauzeit verlängern? Anlass für diese Frage waren Benedicts Informationen, dass das Nutzen der Bestandsbrücke auch nach 2025 noch gestattet sei. Er schloss Verzögerungen nicht aus. „Die Aufträge für den Überbau werden 2022 europaweit ausgeschrieben“, sagte er. Schwierigkeiten beim Finden von Spezialfirmen und bei der Materiallieferung seien möglich.

Das Fazit von Doris Rothe-Pöhls. „Die Konferenz hat auf mich einen guten Eindruck gemacht. Inhaltlich rechne ich damit, dass der Neubau noch länger als bis 2025 dauert.“