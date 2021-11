Eckernförde

Am Anfang tat sich das neue Gewerbegebiet Grasholz im Norden Eckernfördes schwer. Erst seit Ende der 2010er-Jahre zog die Nachfrage hier kräftig an. 30 der 37 Grundstücke sind inzwischen verkauft, die restlichen reserviert. 19 Betriebe verschiedener Branchen haben sich in Grasholz angesiedelt. Davon profitiert auch die Stadt.

Als das Gewerbegebiet im Sommer 2012 auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche fertiggestellt war, sah die Lage noch verhalten aus. 1,5 Millionen Euro hatte die Stadt in die Erschließung des Areals investiert und dafür einen 60-prozentigen Zuschuss vom Land aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft bekommen. Doch das Interesse an den Grundstücken war zunächst mager.

Verkaufserlös liegt derzeit bei 1,9 Millionen Euro

Erst 2017 zog die Nachfrage spürbar an und erreichte 2020/21 ihren Höhepunkt, als pro Jahr acht Grundstücke verkauft wurden. Das ließ auch die städtischen Kassen klingeln. Der Verkaufserlös summiert sich auf bislang 1,9 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen laut Bürgermeister Jörg Sibbel effektive städtische Erschließungskosten von rund 700.000 Euro. Allerdings muss die Stadt noch einen kleinen Teil der Zuschüsse zurückzahlen, da der Anteil an produzierendem Gewerbe zu niedrig ist.

Thitronik, Hersteller von Sicherheitstechnik für Freizeitfahrzeuge, ist einer der Vorzeigebetriebe im Gewerbegebiet Grasholz. Quelle: Christoph Rohde

In der Tat finden sich im Gewerbegebiet viele Dienstleister vom Hausmeisterservice bis zum Gartenbaubetrieb, aber auch eine Lagerhalle für Jachten und – demnächst – ein Bus-Depot der Autokraft. Vorzeigebetrieb in Grasholz ist das Unternehmen Thitronik, das aus Kochendorf übersiedelte. Die expandierende Firma, die Sicherheitstechnik für Reisemobile herstellt, beschäftigt über 50 Mitarbeiter.

Bisher 600.000 Euro an Steuereinnahmen

Die restlichen sieben Grundstücke in Grasholz sind nach Angaben der Verwaltung reserviert und könnten im kommenden halben Jahr ebenfalls verkauft werden. Das wären dann noch einmal 1,7 Hektar von dem insgesamt sieben Hektar großen Gewerbegebiet. Die Stadt erwartet damit einen Verkaufserlös von weiteren 600.000 Euro. Der Grundstückspreis liegt bei rund 40 Euro brutto pro Quadratmeter. Mit der Vermarktung ist die städtische Tochter Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG) betraut.

Grasholz bescherte der Stadt seit 2014 insgesamt 600.000 Euro an Steuereinnahmen. Dazu kommen die Effekte für den Wirtschaftsstandort Eckernförde mit der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze vor Ort. Bereits vollgelaufen ist das Gewerbegebiet Marienthal im Süden am Ortsausgang Richtung Rendsburg. Bis 2016 wurden in dem insgesamt 24 Hektar großen Areal 41 Gewerbegrundstücke veräußert. Herzstück ist das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ).

Gewerbegebiet Goosefeld entsteht ab 2022

Weitere Gewerbekapazitäten hält die Stadt Eckernförde in dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet Goosefeld vor, das gemeinsam mit der Gemeinde Goosefeld erschlossen wird. Beide Partner teilen sich Ausgaben und Einnahmen. Eckernförde stellt dieses Jahr knapp eine Million Euro für Grunderwerb und Erschließung zur Verfügung. 2022 folgt eine zweite Rate von ebenfalls einer Million Euro.

Vom Jahresanfang bis zum Sommer soll der Herrichtung des 8,5 Hektar (netto 7,2 Hektar) großen, ehemals landwirtschaftlich genutzten Geländes an der B203 laufen. Danach können die ersten Hochbauten beginnen. Größter Betrieb wird der Lüfter- und Ventilatorräder-Hersteller Punker mit rund 300 Beschäftigten sein, der an seinem alten Standort in Eckernförde keine Expansionsmöglichkeiten mehr sieht. Für ihn sind 4,5 Hektar reserviert. Für die weiteren Flächen gibt es laut Sibbel bereits eine rege Nachfrage.