Rendsburg

150.000 Euro teuer, schusssicher, mit Alarmanlage ausgestattet und optisch irgendwo zwischen Tarnkappenbomber und Panzer angesiedelt: Der seit Oktober im Einsatz befindliche mobile Blitzer des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist ein echtes Hightech-Gerät. Derzeit an der B 77 in Fahrtrichtung Nord aufgestellt, wurde die Geschwindigkeitsmessanlage vermutlich am Sonnabendvormittag beschmiert. Darüber entbrannte in den sozialen Medien sofort eine rege Debatte, mehr als 100 Facebook-Nutzer kommentieren den Vorfall. So reagiert die Kreisbehörde.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Blitzer-Beschädigung bewegt die Gemüter auf Facebook

„Wir sind auf solche Fälle eingestellt“, sagt Jörn Petersen, für Verkehr zuständiger Fachdienstleiter beim Kreis. In der Facebook-Gruppe Rendsbook/Faceburg wird jedenfalls lebhaft diskutiert. Die Meinung der Nutzerinnen und Nutzer ist dabei gespalten zwischen Schadenfreude und Ablehnung: Sascha Grabbe vermutet hinter der Aktion uneinsichtige „Petrolheads“, Carina Hermannsen hofft, dass so zwar nicht mehr geblitzt werden kann, die Autofahrer aber doch zum langsameren Fahren animiert werden. Sascha Kettner würde dem oder den Tätern am liebsten einen Orden verleihen.

Dabei ist die teure Anlage bereits sehr gut gegen Vandalismus geschützt. Einmal aufgestellt, wird der Anhänger abgesenkt, sodass weder Reifen noch Anhängerkuppel sichtbar sind. Ihre Hülle ist schusssicher, ebenso wie die Abdeckung vor der Messeinrichtung. „Außerdem hat sie mehrere Sensoren, die bemerken, wenn die Messung gestört wird“, so Petersen. Das könne eine Person oder ein Auto vor der Linse sein, aber auch Beschädigungsversuche etwa durch Rütteln. Sowohl ein lauter als auch ein stiller Alarm sind dann möglich. „In jedem Fall werden wir darüber informiert“, so der Fachdienstleiter.

Anlage wurde in acht Wochen bereits mehrfach beschädigt

Bislang hielten sich die Schäden an der fast neuen Anlage noch in Grenzen. Für den Austausch der Scheibe rechnet Petersen mit reinen Teilekosten von etwa 100 Euro. Bei einem Einsatz in Eckernförde wurde sie bereits mit einem Aufkleber verunstaltet und mit Speiseeis beschmiert.

Seit Oktober 2021 gehen Jörn Petersen und sein Team von der Kreisverwaltung mit diesem mobilen Blitzer auf die Jagd nach Rasern. Quelle: Paul Wagner

Nichtsdestotrotz erwartet den oder die Täter jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Auch wenn Petersen keine genauen Angaben darüber macht, wie die Anlage eine Manipulation erkennt, könnte es gut sein, dass sich der Zeitraum der Tat sehr genau eingrenzen lässt und damit den Behörden eine realistische Chance auf Ermittlung von Verdächtigen gibt.

Baustelle an der Eiderbrücke in Rendsburg ist Schwerpunkt

Klar ist unterdessen, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit der Aufstellung in der Baustelle (dort gilt Tempo 60) an der B 77 in Rendsburg ins Schwarze getroffen hat. Seit Inbetriebnahme Mitte Oktober 2021 hat die Anlage insgesamt 2749 Verkehrsverstöße dokumentiert. „1000 davon allein in den vier ersten Tagen am aktuellen Standort“, so Petersen.

Während im Internet noch eifrig diskutiert wird, hält der Kreis nach eigenen Angaben ein Team an Mitarbeitenden bereit, das schnell mit Ersatzteilen wie einer neuen Scheibe ausrücken kann. „Seit Sonnabendnachmittag läuft die Anlage schon wieder“, so Petersen. Die verbliebene Farbe um die Scheibe beeinträchtige die Funktion dabei nicht. „Wir prüfen gerade noch, ob der Blitzer in der Zwischenzeit doch noch auswertbare Bilder geliefert hat.“ Schwere Zeiten also für „Petrolheads“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde.