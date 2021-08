Was unter der Gerichtslinde in Bordesholm so alles passiert ist: Da gab es oft einen ersten, scheuen Wangenkuss. Aber auch Heiratsanträge sind überliefert. Zur laufenden Linden-Ausstellung im Rathaus hat ein Team von vier Autorinnen und Leiter Jürgen Baasch ein kleines Lindenbuch herausgegeben.