Schüler schmücken Weihnachtsbaum in Gettorf

Gettorf

Erst lieferten sie die Anhänger für den Weihnachtsbaum in der Fußgängerzone und dann sagen sie auch noch Adventslieder. Mit dem Christbaumschmücken durch die Klasse 4a der Parkschule startete die Gemeinde Gettorf am Donnerstag sichtbar in den Advent. Dabei ist die 6,50 Meter große Tanne allein schon durch die Größe ein Höhepunkt im weihnachtlichen Gettorf. Da der geplante Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt wurde, war die Schmückaktion auch schon ein Höhepunkt im diesjährigen Adventsprogramm.

Schmücken des Weihnachtsbaums sorgte für Adventsstimmung in Gettorf

Für die 21 Kinder der 4a war das Schmücken ohnehin ein Fest. „Ich bin jetzt in Adventsstimmung“, sagte der neunjährige Aaron. Denn in seiner Familie dauert es natürlich noch, bis der Baum geschmückt wird. Mit den anderen Mädchen und Jungen der 4a war er allerdings nur Zulieferer. Denn aufgehängt wurde der Schmuck von Bauhof-Mitarbeiter Kai-Christian Petersen in der Hubarbeitsbühne.

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank bedankte sich bei den Kindern mit Leckereien für das Weihnachstbaumschmücken. Der neunjährige Paul nahm die Gabe gerne an. Quelle: Rainer Krüger

Dabei lieferten die Kinder der Klasse von Lehrerin Carola Meyer unterschiedliche Arten von Schmuck. Wie die Pädagogin verriet, hatten die in Goldpapier eingeschlagenen Pakete einen besonderen Inhalt. „In ihnen sind Kartons für Corona-Tests“, erzählte sie. Die Pakete hatten die Kinder selbst in einer Schulstunde vorbereitet. Außerdem hatten sie Sterne und Herzen aus Holz präpariert. Auch dieser Schmuck war ein Beispiel für nachhaltige Materialnutzung. „Die Herzen und Sterne waren schon in der Schule. Wir haben die Farbe auf ihnen nachgemalt“, erzählte die neunjährige Lara-Marie.

Der Schmuckvorrat in der Parkschule war kein Zufall. „Gemeinde und Schule arbeiten schon seit 2017 zusammen“, verriet Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann. In der Praxis bedeutet es, dass jeweils eine 4. Klasse die Christbaumanhänger liefert. Schon gebastelter Schmuck wurde erneut verwendet.

Beim Herz-Schmuck für den Weihnachtsbaum hatte die Kinder der 4a der Parkschule die Farben nachgemalt. Schülerin Lara-Marie freut sich, dass der Gruß „Frohes Fest“ nun wieder gut zu lesen ist. Quelle: Rainer Krüger

Kinder sangen vor dem Weihnachtsbaum in Gettorf

Fast noch mehr Vorbereitung als das Paketeinpacken und das Nachmalen hatte das Einstudieren der Adventslieder „Singen wir im Schein der Kerzen“ und „Wir tragen dein Licht“ erfordert. „Die meisten Kinder kannten sie nicht. Deswegen haben wir sie in den vergangenen zwei Wochen täglich gesungen – mit Maske drinnen und ohne Maske draußen“, so Carola Meyer. Übung war nötig, weil es nicht nur ums Singen ging. Zudem gab es auch eine Choreographie, bei der die Mädchen und Jungen symbolisch das Licht des Advents von Hand zu Hand reichten.

Der Weihnachtsbaum Das Schmücken eines Nadelbaums im Advent ist ein Brauch, der sich im 19. Jahrhundert von deutschsprachigen Raum aus in die ganze Welt verbreitete. Eine dafür mitverantwortliche Persönlichkeit war laut Internet-Lexikon Wikipedia Prinz Albert (1819 bis 1861), der Mann der englischen Königin Victoria (1819 bis 1901). Nach ihrer Heirat 1840 feierte auch die Queen mit Weihnachtsbaum. Dadurch wurde der Brauch im ganzen von Victoria regierten Weltreich populär. Der größte Weihnachtsbaum aller Zeiten soll 1999 in Tasmanien geschmückt worden sein. Es handelte sich um einen 80 Meter hohen Eukalyptus-Baum.

Für ihren Auftritt spendeten Passantinnen und Passanten den Kindern Applaus. Klatschend bedankte sich auch Bürgermeister Hans-Ulrich Frank bei ihnen. Außerdem verteilen Münzberg-Niemann und er anschließend noch Kekse und andere Süßigkeiten. Frank klärte auch über den Spender des Weihnachtsbaums auf. Klaus Fenger aus der Süderstraße hatte die Douglasie der Gemeinde überlassen.

„Wir machen zum Advent, was bei Corona jetzt noch möglich ist“, sagte Frank. „Das Schmücken dürfte nun schon der Höhepunkt unserer Veranstaltungen gewesen sein“, so der Bürgermeister bedauernd. Allerdings steht er zur Absage des Weihnachtsmarkts: „Angesichts der steigenden Corona-Zahlen war es eine richtige Entscheidung.“