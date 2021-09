Kronshagen

Trommelrhythmen statt kreischender Sägen und Bohrern klangen im Werkraum. Tim Engel, Musiklehrer an der Gemeinschaftsschule, checkte 30 Cajons aus der Produktion einer Schülerfirma auf Klangtauglichkeit. Er nickte anerkennend. Jedes der kastenförmigen Schlaginstrumente hatte seinen eigenen Sound.

Die im Wahlpflicht-Unterricht gegründete Schülerfirma hat ihren ersten Großauftrag gestemmt: Tim Engel brauchte für den Musikunterricht einen guten Ersatz fürs Singen, das in der Coronazeit nicht erlaubt ist. Sein großer Wunsch, Cajons anzuschaffen, schien angesichts der Kosten von 150 Euro pro Stück in unerreichbarer Ferne. Ein Klassensatz wäre für die Schule unbezahlbar gewesen. Bausätze von der Schlagzeug-Firma Meinl dagegen schon.

Zur Galerie 30 Cajons wurden an der Gemeinschaftsschule Kronshagen gebaut.

Lehrer Jan Martensen schlug vor, die Schule könne sich beim Kauf von Instrumenten-Bausätzen beim Rotary Club Düsternbrook-Kiel auf eine Unterstützung bewerben. Es klappte. Ulrich Graumann, Präsident des Serviceclubs, übergab eine 1500-Euro-Spende für die Instrumente an den Förderverein der Schule.

Mit Einzelteilen aus dem Karton gestartet

Die Schülerfirma bekam Kartons voller vorgefertigter Einzelteile zugesendet und stieg in die Massenproduktion ein. Schüler Ben-Lukas Thomsen (16) und Arne Sell (16) erzählten stolz vom Start nach den Sommerferien: „Wir haben für den Bau der Instrumente verschiedene Produktionsstationen eingerichtet.“

Wie am Fließband durchliefen die Instrumente die Stationen Korpus verleimen, Einbau des handtellergroßen Spiralteppichs für den typischen Schnarr-Klang innen, Aufsetzen der Frontplatte mit 15 Schrauben, Befestigen der Kunststofffüße am Boden, Qualitätskontrolle des Kantenschliffs, Aufsetzen von handgefrästen Schildern. Die Schüler entwickelten selbst Schablonen für das Anzeichnen der Schraublöcher, um Zeit beim Ausmessen zu sparen.

21 Schüler steckten jeweils 40 Arbeitsstunden in das Projekt. „Zum Schluss haben wir auch noch in den Pausen gebaut, damit wir zum Abgabetermin fertig waren“, berichtete Matthias Hinz, Klassenlehrer der flexiblen Ausgangsphase Neun Plus.

Das nächste Bauprojekt ist ein Stehpult

Ein bisschen stolz ist auf Matthias Hinz auf seine Schüler: „So ein großes Projekt hatten wir noch nie.“ Das nächste Bauprojekt steht schon: Ein Lehrer bestellte ein Stehpult aus Holz.

Eine ganze Wand voller Instrumente ergab der Auftrag. Die Schülerinnen und Schüler aus der Neun Plus haben selbst nichts davon: Musikunterricht gibt es in der fünften und sechsten Klasse. „Vielleicht spielen wir mal in einer Englischstunde Cajon“, stellte Tim Engel dem Herstellerteam in Aussicht.

Kontakt zum Rotary Club Düsternbrook-Kiel Der Rotary Club Düsternbrook-Kiel wurde 1959 gegründet und ist einer der vier Kieler Clubs. Bewerbungen für eine finanzielle Unterstützung von Projekten ist über die Webseite (kiel-duesternbrook.rotary.de) des Serviceclubs möglich.

Die Instrumente werden eine Ehrenrunde durchs Lehrerzimmer drehen, kündigte Schulleiterin Ulrike Mangold an: In einem Workshop können die Lehrkräfte der Holzbox per Handschlag groovige Sounds entlocken.

„Kultur trifft auf Mint“, resümierte Ulrike Mangold das Projekt – beides sind Schwerpunkte im Unterricht an der Gemeinschaftsschule.