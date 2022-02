Es gibt wieder Ärger um die Busverbindungen für Schülerinnen und Schüler im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Eltern aus Schinkel beschweren sich, dass ihre Kinder viel zu lange unterwegs seien, um zur Schule in Gettorf zu kommen. Doch extra Schulbusse scheitern an einer Verbindung mit Umstieg.

Von Daniela Weichselgartner