Landesschülervertreter im Interview - Schulstart in SH: Was Gymnasiasten jetzt wollen und was sie kritisieren

Lernen trotz Omikron: Die Landesschülervertretung der Gymnasien ist trotz Corona froh, dass der Präsenzunterricht startet. Vorstandsmitglied Paul Saupe äußert aber auch Wünsche und Kritik.