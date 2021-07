Nortorf

Die Freiwillige Feuerwehr Nortorf hat ein einsatzreiches Wochenende hinter sich. Vier Mal mussten die Einsatzkräfte von Freitag bis Sonntag ausrücken. Bei einem großen Flächenbrand auf einer Koppel zwischen Ellerdorf und Bokel war am Sonnabend eine Ballenpresse in Brand geraten, sie wurde total zerstört. Bereits am Freitagabend hatte sich in Groß Buchwald eine Maschine bei Erntearbeiten entzündet.

Flammen drohten auf das Haus überzugreifen

Am Sonntag gab es um 10 Uhr in Nortorf eine Alarmierung in der Ohlenlandestraße. Nach Angaben der Polizei hatte dort ein Bewohner Unkraut mit einem Brenner abgeflammt.Der Funkenflug hat vermutlich den als Werkstatt genutzten Schuppen im Innenhof in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf einen großen angebauten Kaninchenstall mit wertvollen Zuchttieren und das Wohnhaus übergreifen könnte, teilte Holger Bauer von der Feuerwehr Nortorf mit.

Feuer verursachte Schaden von 5000 Euro

Den Atemschutzgeräteträgern sei es aber gelungen, das Feuer auf den Werkstattbereich zu beschränken, so Bauer. Um die letzten Glutnester ausfindig machen zu können, musste die Blechverkleidung des Schuppens entfernt werden.

Der Werkstattschuppen ist ein Totalschaden, die benachbarten Kaninchen kamen mit dem Schrecken davon, hieß es. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Flächenbrand auf zwei Hektar

Nach einem Einsatz am Sonnabendmittag bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge ist die Feuerwehr Nortorf nach Bauers Angaben zu einem Koppelbrand zwischen Ellerdorf und Bokel gerufen worden. Das Feuer dort habe sich rasend schnell ausgebreitet und auch die Ballenpresse erfasst. „Zusammen mit den Kameraden aus Ellerdorf und eilig herbeigerufenen Tankanhängern von Landwirten konnte der Brand auf rund zwei Hektar begrenzt werden.

„Die Ballenpresse ist jedoch ein Totalschaden“, so Holger Bauer. Am Freitagnachnachmittag war im Kuckucksweg eine brennende Hecke gemeldet worden. Mit drei Einsatzfahrzeugen war die Feuerwehr schnell vor Ort. Sie musste dort aber nicht mehr eingreifen, weil der Eigentümer den Entstehungsbrand selbst gelöscht hatte.