Schwedeneck

Was für ein Schmeichelwetter: Die Sonne lockte am Wochenende zahlreiche Menschen an die Küste. Im Schwedenecker Ortsteil Dänisch Nienhof waren entlang der Wasserkante zahlreiche Angler zu sehen. Was man hier vom Ufer aus fängt? „Plattfische – wenn man denn das Glück hat“, sagt ein Angler, der bisher noch leer ausging. Sich davon aber offensichtlich nicht die gute Stimmung verderben ließ.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch oben auf dem Steilufer zwischen Stohl und Surendorf waren viele Menschen unterwegs. Die meisten zu Fuß im Wald mit den knorrigen Buchen - oder im sonnigen Bereich der Steilküste. Manche auch mehr oder weniger rasant mit dem Fahrrad.

Der Schwedenecker Wilhelm Meier genoss auf einer Bank in der Sonne den weiten Blick auf die Ostsee: „Ich bin hier zurzeit fast täglich“, sagt er. Kein Wunder bei dieser Aussicht! Text/Foto Kerstin von Schmidt-Phiseldeck