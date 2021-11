Seebataillon Eckernförde: Spendenlauf für Kinderheim im Libanon

Eckernförde

600 Soldatinnen und Soldaten liefen am 12. November für den guten Zweck in Eckernförde und Alt Duvenstedt: Sie sammelten insgesamt 1600 Euro für das Mosan Center for Special Needs im Libanon. Das Kinderheim wird im Rahmen der Beobachtermission United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) schon länger auch von Angehörigen des Seebataillons unterstützt.

Zwölf Kilometer liefen die Soldatinnen und Soldaten für das Kinderheim, das 2000 körperlich und geistig behinderte Kinder betreut und unterrichtet. Es sei das einzige seiner Art im gesamten Libanon, so Fregattenkapitän Tim Gabrys.

Seebataillon Eckernförde: Zusammenhalt stärken und Gutes tun

„Nach den langen Einschnitten der Covid-19-Pandemie ist es mein Ziel, die Frauen und Männer des Seebataillons über die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen wieder näher zusammenzubringen. Und dabei noch etwas Gutes tun können, ist umso schöner“, sagt der Kommandeur, Fregattenkapitän Norman Bronsch.

So sei er auf die Idee gekommen, sich an dem Spendenlauf für das Unifil-Projekt zu beteiligen. „Das soldatische Pflichtbewusstsein unserer Einsatzkräfte geht regelmäßig über die reine militärische Auftragserfüllung hinaus, und darauf können wir alle stolz sein – und sind es auch“, so der Kommandeur des Seebataillons.

Die gesammelten Gelder des Seebataillons werden über den Verein „Die Bundeswehr hilft Kindern weltweit e.V.“ an das Mosan Center im Libanon weitergegeben.