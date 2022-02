Sehestedt

In Sehestedt am Nord-Ostsee-Kanal brennt seit dem Mittag ein Einfamilienhaus. Gemeldet wurde der Brand bereits um 11.33 Uhr, die Feuerwehren aus der Umgebung sind noch immer damit beschäftigt, das Feuer zu löschen.

Brand in Sehestedt: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Während das Haus in der Straße Eiderblick in Vollbrand stand, drohten die Flammen auch auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Diese Gefahr ist nun offenbar gebannt, der Brand aber immer noch nicht vollständig gelöscht. Winde fachen das Feuer immer wieder an.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Rendsburg ist das Feuer im Carport entstanden und hat sich von dort in das Dachgeschoss des Wohnhauses ausgebreitet. Die Polizei vermutet einen Schaden im sechsstelliger Höhe. Verletzt wurde nach Angaben der Behörde niemand.