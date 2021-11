Strande

Der Bauausschuss Strande hat einmütig eines der beiden Projekte angeschoben, die 2020 Gegenstand der Bürgerentscheide waren: das Seniorenwohnen auf der Auwiese. Dafür muss allerdings der Knick entlang der Straße Zum Mühlenteich entfernt werden.

Davon wiederum ist möglicherweise die geschützte Haselmaus betroffen, die bis Mai/Juni dort ihren Winterschlaf halten könnte: Erst dann wäre eine Rodung möglich. Strande gehört nach Angaben des Planers für das Seniorenwohnprojekt zum Hauptverbreitungsgebiet der Haselmaus. Bauausschussvorsitzende Claudia Sieg (SPD) wies allerdings darauf hin, dass es dort nach Angaben der Unteren Naturschutzbehörde kein gesichertes Vorkommen der Haselmaus gebe.

Strande plant einstöckige Mietwohnungen für Ältere

Auf der etwa 6000 Quadratmeter großen Wiese neben der Grundschule Strande sollen 16 Mietwohnungen für Senioren entstehen. Damit möchte die Gemeinde vorzugsweise Menschen aus dem Ort die Möglichkeit geben, auch im Alter im vertrauten Umfeld zu leben.

Weil für das Projekt 16 Bewohner- und sechs Besucherstellplätze am Mühlenteich vorgesehen sind, kann der 54 Meter lange Knick dort nach Angaben des Planers nicht erhalten werden. Dies gleiche die Gemeinde durch einen neuen 108 Meter langen Knick über ein Ökokonto in Krummwisch aus. Der bisherige Behelfsparkplatz der Schule sollte für das Seniorenwohnprojekt eigentlich etwas nach hinten rücken. „Das ist aber Landschaftsschutzgebiet“, erklärte Claudia Sieg. Man müsse daher nach einer Alternative suchen: „Ich glaube, das Problem ist lösbar.“

Der Siegerentwurf für die geplante Seniorenwohnanlage mit einem kommunikativen Innenhof war bereits im Januar 2020 in Strande vorgestellt worden. Schon damals hieß es, dass die Bebauung mit Rücksicht auf das Umfeld nur einstöckig geplant werden solle. Im Juni 2020 hatte es eine erste Öffentlichkeitsbeteiligung für das Projekt gegeben.

Die Nutzung als Zweitwohnung ist in Strande ausgeschlossen

Nach Angaben des Planers liegt die Firsthöhe für die Mietwohnungen bei 10,5 Metern über Normalnull: Das bedeute aber nicht, dass die Häuser so hoch werden. Er gehe von Höhen von maximal sechs Metern aus, eher noch flacher: „Sie werden sich deutlich unterordnen gegenüber dem Bestand.“ Ausschussmitglied Rudolf Förster sprach von Gebäuden mit einer tatsächlichen Firsthöhe von bis zu 3,8 Metern.

Die Nutzung als Zweitwohnung ist laut Vorgaben beim Seniorenwohnprojekt in Strande nicht erlaubt. Vor den Wohnungen sind jeweils Terrassen vorgesehen. Die Bäume am Knick entlang der Dänischenhagener Straße müssen dauerhaft gepflegt werden.

Beim Bürgerentscheid im September 2020 in Strande hatten 52,7 Prozent für das Seniorenwohnprojekt der Gemeinde gestimmt; 46,3 waren dagegen. Das von den Gegnern stattdessen für die Auwiese vorgeschlagene Bürgerhaus kam nur auf eine Zustimmung von 39,6 Prozent. Für das von der Politik geplante Bürgerhaus am Ankerplatz gab es im Stichentscheid eine knappe Mehrheit.

Gegen den Ausgang der Bürgerentscheide läuft eine Klage. In der Einwohnerfragestunde am Dienstag war das Projekt allerdings kein Thema. Nach aktuellen Angaben des Verwaltungsgerichts Schleswig ist noch kein Verhandlungstermin für die Klage anberaumt. Schon im Sommer hieß es, dass ein Termin aufgrund einer Vielzahl älterer Verfahren noch nicht absehbar sei und wohl nicht mehr in diesem Jahr stattfinden werde.

Im Juni hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig zudem einen einstweiligen Rechtsschutz für die beiden Strander Kläger abgelehnt. Ihre Klage in Sachen Bürgerentscheid hat damit keine aufschiebende Wirkung für die Bauprojekte.