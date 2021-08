Sigrid Strinzel aus Strande ist Promi-Zeichnerin

Strande

Eine ganze Wand in ihrem Wohnzimmer zieren selbstgemalte Promi-Porträts: Tina Turner, Jogi Löw oder auch Angela Merkel hat Sigrid Strinzel aus Strande schon gezeichnet. Einige Werke tragen sogar eine Original-Signatur der Stars und berühmten Persönlichkeiten. Die Leidenschaft für das kreative Hobby entdeckte die 65-Jährige nach einem Unfall.

Wenn Sigrid Strinzel in ihrem Arbeitszimmer zeichnet, hat die Hobbymalerin gern ihre Ruhe: „Tür zu und ab an den Schreibtisch“, sagt sie. Nebenbei läuft lediglich das Klassikradio. Sie zeichnet mit Pastellkreide. Modell haben ihr die gemalten Promis wie Ex-Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger, Sänger Campino von den Toten Hosen oder Schauspielerin Senta Berger zwar nicht gestanden, stattdessen orientiert sich Sigrid Strinzel bei den Zeichnungen an Fotos im Internet.

Fast jeder Promi signiert sein Werk von Sigrid Strinzel aus Strande

Rund zwei Wochen benötige sie für ein Werk. „Wenn ein Bild fertig ist, schicke ich per Post eine Kopie an den Prominenten“, erzählt die Stranderin. Der Sendung füge sie stets eine freundliche Bitte um eine Signatur bei. Ihre Bilanz: „Bisher hat es in etwa 80 Prozent der Fälle geklappt.“

Porträts von Stars und berühmten Persönlichkeiten aus Musik, Sport und Politik zieren fast eine komplette Wand im Wohnzimmer: Sigrid Strinzel aus Strande hat die Zeichnungen mit Pastellkreide angefertigt. Quelle: Jan Torben Budde

Im Antwortschreiben von Angela Merkel stand, dass die Bundeskanzlerin das Porträt „sehr gerne signiert“ habe. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sah sich im Werk „gut getroffen“. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und selbst Strander, Abenteurer Arved Fuchs sowie Rockmusiker Udo Lindenberg schickten Autogramme für die Pastellzeichnungen. Auf Signaturen unter anderem von Sting oder Robert Habeck wartet sie noch.

Rund 20 Promi-Bilder hat Sigrid Strinzel schon gezeichnet. Dabei stand das Malen als Hobby ursprünglich gar nicht an erster Stelle. „Vor meinem Ruhestand war das Laufen meine Leidenschaft“, sagt sie. Die Stranderin, die früher als Elektronikerin tätig war, lief mehrmals pro Woche, absolvierte mit 60 Jahren den Hamburg-Marathon und gab Laufeinsteiger-Kurse.

Doch bei einem Sturz brach sich Sigrid Strinzel den Oberschenkelhals. „Das Laufen war danach nicht mehr möglich“, erinnert sie sich, „dabei wollte ich mit diesen Aktivitäten meinen Ruhestand strukturieren.“

Sigrid Strinzel: Hundebesitzer weinten vor Glück

Beim Grübeln kam ihr eine Leidenschaft aus der Kinder- und Jugendzeit wieder in den Sinn: das Malen. Die Folge: „Seit ich im Ruhestand bin, zeichne ich im Auftrag Tierporträts“, erzählt sie. Zunächst waren vor allem Hunde gefragt, dann folgten Pferde und jetzt kommen – passend zur Ostseeküste – noch Segelschiffe hinzu.

Ihre Hunde-Porträts hätten einige Auftraggeber zu Tränen gerührt, sagt Sigrid Strinzel aus Strande. Quelle: Jan Torben Budde

Sie lässt sich Fotos von Tieren oder Objekten per Mail senden – als Vorlage für die Pastellmalerei. „Es gab schon Hundebesitzer, die später beim Anblick vor Rührung geweint haben“, erzählt sie. Denn Sigrid Strinzel bemüht sich, „genau den Charakter des Tieres“ im Porträt zu verewigen.

Und wie kamen die Promis ins Spiel? Sigrid Strinzel: „Wenn ich einmal keinen Auftrag habe, male ich Porträts von Prominenten.“ Ihr bringe die Malerei großen Spaß. „Das Schöne ist, dass ich anderen damit eine Freude machen kann“, sagt die Hobbymalerin, „vielleicht tröstet es den einen oder anderen, der durch Corona aus seinem bisherigen Leben gerissen wurde.“

