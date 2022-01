Sing Your Soul - „All You Need is Love“: Neujahrskonzert in der Christuskirche Kronshagen

Das klingt nach den Beatles: Am 21. Januar wird das Trio „Sing Your Soul“ ein traditionelles Neujahrskonzert geben. Nachdem man dieses wegen Corona im vergangenen Jahr verschieben musste, soll jetzt ein Zeichen für die Kultur gesetzt werden.