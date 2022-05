Skulpturenausstellung 2022 in Bissee: Spannende Kunstwerke zum Thema Spiel

Bissee

Die 24. Auflage der Open-Air-Galerie in Bissee geht mit einem Novum an den Start. Eine Vernissage mit Live-Musik und Ansprachen bekannter Akteure aus Politik oder Kunst wird es zur Eröffnung am 28. Mai aber nicht geben. Das Organisationsteam um Karin Russ und Egon Blitza hatten wegen der langen Vorlaufzeit auf die beliebte Eröffnungsparty verzichtet. „Uns war das bei der Planung zu problematisch wegen Corona“, erklärt Karin Russ beim Aufbau der ersten Skulpturen am Dienstag.

Ein erstes halbes Dutzend Figuren und Plastiken prangt jetzt in einigen Vorgärten oder auf Bauernwiesen in Bissee. Die Skulpturenausstellung 2022 steht unter dem Leitbegriff „Spiel“ – weil es ähnlich wie das Erzählen und das Träumen über eine erstaunliche Kraft verfügt, erläutert Karin Russ. „Das Spiel hat vor allem das Potenzial, verfestigte Strukturen zu durchbrechen und Innovation hervorzubringen“, sagt die Groß Buchwalderin.

Peter Bergmann schwärmt von Hertha Hamanns Garten

16 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern steuern für die diesjährige Freiluftgalerie und bis Oktober ihre Kunstwerke bei. Peter Bergmann aus dem Heikendorfer Ortsteil Kitzeberg freut sich, dass er eines seiner drei in Bissee zu sehenden Werke im Garten von Hertha Hamann aufstellen darf. „Sobald ihre vielen Dahlien blühen, sieht es hier einfach fantastisch aus“, schwärmt der 81-jährige Künstler. Der ehemalige Zahnarzt hat sein buntes Kunstwerk mit dem Namen Windspiel so konzipiert, dass der Wind die frei schwingenden Teile gegeneinander schlägt. Aber am Aufbautag ist Flaute, kurzerhand hilft Peter Bergmann eigenhändig nach. „So klingen die Glocken von St. Bissee“, ruft er mit einem Augenzwinkern.

Isabel Lange aus Bredeneek bei Preetz hat unter der Überschrift „Den Absprung wagen“ drei Eisenfiguren entlang der Eider aufgestellt. „Es ist immer ein Angebot, etwas Neues zu versuchen, eine neue Phase im Leben einzuschlagen“, erklärt die 58-jährige Metallgestalterin. Wind und Wetter dürfen im Laufe der Ausstellung ebenfalls Hand an die Kunstwerke legen: „Ich hoffe, die Figuren entwickeln eine schöne Rostpatina.“ Einige Dutzend Meter weiter prangt ein knallbunter Hingucker auf dem Wiesenstück nahe des Ehrenmals. Dort hat Ingo Warnke eine Figur aus Holz und anderen Materialien drapiert, die an ein stacheliges Wurmwesen im XXL-Format erinnert. Eindeutig zu identifizieren ist ein Mikado-Spiel mit Riesenstäben in einem Vorgarten, die wie gerade auseinandergefallen wirken.

Hommage an den Bildhauer Georg Engst

Mit gleich fünf Werken nimmt der im Dezember 2021 verstorbene Bildhauer Georg Engst aus Hamburg einen besonderen Raum ein. „Er ist über 90 Jahre alt geworden und war ein beeindruckender Künstler, der zu Bissee ein besonderes Verhältnis pflegte“, erzählt Karin Russ. Sie freut sich über die nach wie vor hohe Akzeptanz im Dorf gegenüber der Skulpturenausstellung: „Das gab jetzt ganz sympathische Begegnungen, und das beflügelt uns auch weiterzumachen.“ Und so ganz müssen Kunstinteressierte auf die Begegnung mit Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern sowie Künstlerinnen und Künstlern nicht verzichten: Am Sonnabend, 25. Juni, steigt ab 17 Uhr auf Hof Reese ein Sommerfest. Der Eintritt ist frei, das gilt auch für die gesamte Skulpturenausstellung.