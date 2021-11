Besondere Aktion in Dänischenhagen - So beteiligt sich der „Gasthof zur Eiche“ an der Adventsmeile

Der „Gasthof zur Eiche“ in Dänischenhagen hat seit gut einem Jahr einen neuen Besitzer: das nichtkommerzielle Projekt „Eiche Community Hub“. Zur Adventsmeile laden die Initiatoren zu kurzen Führungen ein – und freuen sich über Anregungen.