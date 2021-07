Altenholz

Betreuer, die Englisch sprechen, Kinder, die das trotz deutscher Muttersprache verstehen: In der Altenholzer Awo-Kita ist das seit 1996 Alltag. Sprachbad oder Immersion heißt dieser Ansatz. Praktische Ideen dafür liefert jetzt das „Qita-Toolkit“: ein Kartenset, das prägnant Wissen zum Spracherwerb weitergibt.

Wie das funktioniert? Kindergarten-Leiterin Anke Lilienthal-Schmiedel greift sich eine der 30 Karten aus dem Set, das Uta Fischer und Annette Lommel vom Kieler Verein FMKS (Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen, https://www.fmks.eu) ihr gerade geschenkt haben: weil die bilinguale Einrichtung in Altenholz mit ihrem schon 1996 etablierten zweisprachigen Konzept ein Vorreiter war.

Neue Wissenskarten helfen

Die Wissenskarten fassen prägnant die Essenz aus dem mittlerweile quasi vergriffenen Buch „Qita-Qualität in zwei- und mehrsprachigen Kindertageseinrichtungen: Kriterienhandbuch für den Bereich Sprache und Mehrsprachigkeit“ zusammen. Es stammt von Nadine Kolb und der Altenholzerin Uta Fischer. Für einen Nachdruck hofft der Verein auf Spenden.

Im Mittelpunkt der Arbeit mit den neuen Karten soll die Qualität der sprachpädagogischen Arbeit stehen. Auf Karte 41 geht es zum Beispiel um Rituale und Routinen: Kita-Leiterin Anke Lilienthal-Schmiedel liest vor, dass Routinen besonders Kindern, die noch keine Kita-Erfahrung haben, helfen, um zu erkennen, was von ihnen erwartet wird. Rituale haben daher in Kitas ihren festen Platz.

Konkret regt die Wissenskarte zur praktischen Umsetzung an, Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale zu nutzen, um Besonderheiten zwischen den Kulturen zu verdeutlichen und authentische Redewendungen einzuführen. Auch Lieder können mit Ritualen verknüpft werden, zum Beispiel beim Aufräumen. „Das wirkt sehr praxisnah“, sagt Anke Lilienthal-Schmiedel zum Kartenset.

Altenholz hat zweisprachige Kita und Grundschule

Über QR-Codes auf den Karten können die Erzieherinnen und Erzieher zudem das ausführlichere „Qita“-Buch herunterladen. In der Awo-Kita in Altenholz gibt es insgesamt sieben Gruppen, davon vier, in denen englische Muttersprachler arbeiten. Zurzeit besuchen 115 Kinder die Einrichtung. Zwei Gruppen sind in der Außenstelle am Hasenholz untergebracht.

Die pensionierte Altenholzerin Uta Fischer engagierte sich schon früher als Rektorin der benachbarten Claus-Rixen-Schule für das Thema frühe Zweisprachigkeit. Dort gibt es seit 1999 bilinguale Klassen.

Frühe Zweisprachigkeit werde in Deutschland immer noch sehr unterschiedlich gewürdigt, ärgert sich Uta Fischer: Wenn Kinder Deutsch und Englisch sprechen, gelte das als Zeichen besonderer Bildung. Wenn Kinder aber zum Beispiel Türkisch und Deutsch sprechen, werde das eher kritisch wahrgenommen, als Zeichen mangelnder Integration.

Das Qita-Toolkit könne individuell oder im Team eingesetzt werden, erklärt der Verein für frühe Mehrsprachigkeit. Die pädagogischen Fachkräfte könnten daran auch ihre persönlichen Stärken und Schwächen erkennen. Es sei trägerunabhängig einsetzbar.

Gefördert wurde das Qita-Toolkit mit seinen prägnanten Informationen zu den Bereichen Wissen, Nutzung und Grundlagen durch die Robert-Bosch-Stiftung: Sie finanzierte die Karten. Die Anregungen richten sich an alle Kitas mit Kindern, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Auch Kindergärten mit einem Konzept für Zwei- und Mehrsprachigkeit wie in Altenholz gehören nach Angaben des FMKS zur Zielgruppe.

Die Wissenskarten wurden gemeinsam vom Verein und von Studierenden der Hochschule für Medien in Stuttgart entwickelt, um das Wissen zum Thema Mehrsprachigkeit weiterzugeben. Sie werden gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro sowie Versandkosten abgegeben.