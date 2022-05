So funktioniert die Bürgermeisterinnenwahl in Eckernförde

Eckernförde

Das Wahlamt der Stadt Eckernförde weist darauf hin, dass für die Stichwahl zur Bürgermeisterin keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt werden. Die für den ersten Wahltag am 8. Mai zugeschickten Wahlbenachrichtigungen gelten auch für die Stichwahl.

Wer nicht mehr im Besitz der gelben Wahlbenachrichtigung ist, kann dennoch wählen gehen, muss allerdings seinen Personalausweis oder Pass im Wahllokal vorzeigen, um sich auszuweisen. Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 27. Mai, 12 Uhr, schriftlich, elektronisch oder persönlich vor Ort beantragt werden.

Briefwahlbüro in der Bürgerbegegnungsstätte

Das Briefwahlbüro befindet sich in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt. Dort besteht auch die Möglichkeit, die Briefwahl direkt an Ort und Stelle auszuüben. Nähere Informationen können der Internetseite der Stadt Eckernförde entnommen werden.

Beim Briefwahl-Antrag ist die Dauer des Versands der Unterlagen per Post zu beachten. Der Wahlbrief muss so rechtzeitig abgeschickt werden, dass er spätestens am Sonntag, 29. Mai, 18 Uhr, bei der Stadt eingeht. Der Wahlbrief kann auch im Rathaus abgegeben werden.

Entscheidung zwischen zwei Kandidatinnen

Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks zugeht. Zur Bürgermeisterwahl in Eckernförde bewerben sich Jenny Kannengießer, parteilos, unterstützt von CDU, Grünen und FDP, und die SPD-Kandidatin Iris Ploog, unterstützt vom SSW.