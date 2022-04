So geht es in Bordesholm nach der Abwahl von Amtsdirektorin Kühl weiter

Bordesholm

Anja Kühl hat Widerspruch gegen ihren Rausschmiss als Verwaltungschefin des Amts Bordesholm eingelegt. Im Februar war die 58-jährige Amtsdirektorin von einer großen Mehrheit im Amtsausschuss in den einstweiligen Ruhestand geschickt worden. Die Begründung: fehlendes Vertrauen. Die Führungsposition im Rathaus ist mittlerweile wieder neu ausgeschrieben worden.

In der Hauptausschusssitzung am Donnerstag, 7. April, ist der Widerspruch von Anja Kühl, die sich in der Auseinandersetzung als Juristin selbst vertritt, im nichtöffentlichen Teil ein Thema. „Zunächst wird immer auf formelle Fehler bei Erlass eines Verwaltungsaktes oder einem Beschluss geguckt“, erklärte die Amtsdirektorin auf Nachfrage. Zwei Gründe hat sie vorgebracht. Zum einen sieht sie den „Grundsatz der Öffentlichkeit“ durch die 3G-Corona-Beschränkungen verletzt. Zum anderen sei in ihrem Fall das Integrationsamt nicht beteiligt worden. Weitere Details nannte Kühl nicht. Das Amt wird bei Menschen mit einer Behinderung angehört.

Bordesholm will mit Amtsdirektorin Anja Kühl „rechtlich sauber vorgegangen sein“

Ob es in der Sitzung eine Entscheidung über den Widerspruch der ehemaligen Amtsdirektorin gibt, ist offen. Amtsvorsteher Torsten Teegen will öffentlich wenig sagen. Das Amt lässt sich von einer Rechtsanwältin beraten. „Ich gehe davon aus, dass wir als Amt rechtlich sauber vorgegangen sind“, ließ sich Teegen entlocken.

Und der Amtsvorsteher ist optimistisch, dass die Spitzenposition im Sommer wieder mit einer Frau oder einem Mann besetzt sein wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Amtsgeschäfte durch ihn, den 1. stellvertretenden Amtsdirektor Ronald Büssow (Bürgermeister Bordesholm, SPD) und den Büroleitenden Beamten Patrick Vahle geführt.

Bordesholm: Sondersitzung für 19. Mai terminiert

„Die Stimmung unter den Mitarbeitern im Rathaus hat sich deutlich verbessert“, sagen Teegen und Büssow. Jeder Abteilungsleiter habe zudem mehr Verantwortung bekommen, so der Amtsvorsteher.

Die Stelle ist überregional von der Lenkungsgruppe ausgeschrieben worden. Die Frist für Bewerberinnen und Bewerber endet am 6. Mai. Für Donnerstag, 19. Mai, ist eine Sondersitzung des Amtsausschusses Bordesholm angesetzt, in dem die Ausschreibung ein Thema sein wird.

Die Besoldung für die Spitzenposition richtet sich nach der Kommunalbesoldungsverordnung Schleswig-Holstein. Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe B 2 eingestuft. Mit der vom Land beschlossenen Erhöhung von 2,8 Prozent beträgt das monatliche Grundgehalt einer Amtsdirektorin oder eines Amtsdirektors ab 1. Dezember 8145 Euro.

Einer Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber (50 Jahre, alleinstehend) würde ein Nettoverdienst von 4900 Euro zur Verfügung stehen. Überschreitet das Amt Bordesholm die Einwohnerzahl von 15.000, greift die Einstufung nach B 3 – das sind 8625 Euro im Monat. Momentan leben in den 14 Orten 14.670 Menschen.

Zum Optimismus im Amt Bordesholm, die Stelle im Sommer wiederbesetzt zu haben, wollte Anja Kühl keinen Kommentar abgegeben. „Damit würde ich zu dem Verfahren ja vorab meine rechtliche Ansicht verraten“, teilte sie per E-Mail mit. Nach ihrer Abwahl hatte sie angekündigt, notfalls auch vor dem Verwaltungsgericht eine Feststellungsklage einzureichen.

Zu den von Anja Kühl vorgebrachten Mobbing-Vorwürfen vor ihrer Amtszeit und danach betonte Amtsvorsteher Torsten Teegen: „Ich habe das in einer Mitarbeiterversammlung wenige Tage nach der Veröffentlichung der Vorwürfe thematisiert. Da, und auch danach wurden mir oder anderen Personen keine Vorfälle dieser Art bekannt.“