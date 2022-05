So gelang beim DRK Felm die Verjüngung des Vorstandes

Felm

Wenn Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ihren Rückzug ankündigen, ist es oft schwer, Nachfolger zu finden. Nicht so in Felm: Dort gelang jetzt der Wechsel am Steuer des DRK reibungslos und schwungvoll. Fühlen sich Menschen in kleinen Gemeinden eher für die Gemeinschaft verantwortlich?

Als in Felm klar war, dass der bisherige DRK-Vorstand mit fünf Personen jetzt nicht mehr antreten würde, war das Nachfolgeteam schon vorbereitet. Die jetzt frisch gewählte Vorsitzende Sarry Louhenapessy war schon vor einiger Zeit gefragt worden, ob sie den Posten an der Spitze übernehmen würde.

Auf ein Rundschreiben in Felm meldeten sich 13 Freiwillige

Die fragte erst mal ihre Freundin Christine Fuhrmann (nun neue Schriftwartin), ob die mit dabei sein würde. Und brachte, so bestärkt, ein Rundschreiben in Felm auf den Weg. „Innerhalb von zwei Stunden hatten sich 13 Leute gemeldet“, freut sich Sarry Louhenapessy.

Sarry engagiere sich immer für den Zusammenhalt, hebt Christine Fuhrmann hervor. Und: „Wegen Corona scharren viele mit den Hufen.“ Es soll wieder was passieren im Dorf, nachdem zwei Jahre lang vieles ausgefallen war. „Wir sind eine starke Mädelstruppe, dafür bedanke ich mich“, sagt die neue Vorsitzende. Zugleich gelang die Verjüngung es DRK Felm um etwa eine Generation.

Beim Treffen fürs Foto ist bei den Neuen und dem bisherigen DRK-Vorstand die Freude über den gelungenen Übergang am Steuerstand des Vereins spürbar. Oft sei das ja schwierig, erklärt Christine Fuhrmann. Und hebt hervor, dass dies in Felm auch bei der Feuerwehr gut geklappt habe.

Erste Bewährungsprobe fürs neue Team: das Dorffest

Vielleicht herrscht in überschaubar großen Dörfern auch mehr Gemeinschaftsgeist. In Felm mit seinen verschiedenen Ortsteilen leben knapp 1200 Menschen. Das DRK hat hier nun 55 Mitglieder – davon gleich 14 neue.

Zum neuen DRK-Vorstand gehören noch Daniela Selck (zweite Vorsitzende), Christine Halske (dritte Vorsitzende) und Nina John (Kassenwartin). Zuvor hatten sich zwölf Jahre und länger Dorit Hackauf (als Vorsitzende), Bärbel Zander (Stellvertreterin), Sabine Suhr (dritte Vorsitzende), Birte Krohn (Kassenwartin) und Marlies Dallmann (Schriftfürerin) engagiert.

Und was kommt jetzt auf die Neuen zu? Sie wollen sich erst einmal einarbeiten beim DRK. Das bietet zum Beispiel einen für alle offenen Handarbeitskreis an, in dem eigene Projekte umgesetzt werden können – und bei dem man miteinander plauschen kann. Einmal im Monat trifft sich eine ebenfalls offene Radelgruppe.

Das neue Team des DRK Felm organisiert jetzt erst mal den monatlichen Kaffee- oder Ausflugsnachmittag. Erste große Bewährungsprobe für das junge Team wird das Dorffest im Sommer: Dort betreuen „die Neuen“ die Cafeteria.