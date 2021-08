Dänischenhagen

Ungewohnte Töne im Golf- und Landclub Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen: Dort gab es jetzt ein klangvolles Cajon-Konzert. Damit bedankten sich Kinder, die die Kieler Grundschule am Heidenberger Teich besuchen, für eine Spende an die Initiative Inka in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Die Hälfte des Geldes hatten die Teilnehmer des sogenannten „Men’s Days der Uhus“ am sogenannten Herrennachmittag der älteren Golfer (Uhus) gesammelt. Familie Sindt, die den Golfplatz in Dänischenhagen betreibt, verdoppelte den Betrag dann.

Der Verein Inka unterstützt die Förderung von Kindern

Jürgen Fenske ist Vorsitzender des Vereins „Kieler Initiative gegen Kinderarmut“ (Inka) und selbst ein Uhu. Er bedankte sich laut Pressemitteilung für die großzügige Spende bei „dem Men`s Captain Peter Stöcken und dem Initiator dieser Spendenaktion, Jörg Schilbach“. Damit könne Inka vielen Kindern in Kiel und Umgebung helfen.

Cajons sind kubanische Kistentrommeln. Das Instrument, das aus Peru stammt, hat einen trommelähnlichen Klang und wird in der Regel mit den Händen gespielt. Manchmal kommt aber auch ein Besen zum Einsatz. Die Schlagflächen bestehen allerdings nicht wie üblich aus Fell oder Folie, sondern aus Holzplatten.

Die Trommelgruppe der Kieler Grundschule am Heidenberger Teich ist ein Beispiel dafür, wie die Spenden eingesetzt werden. Der Verein Inka möchte Kindern aus ärmeren Familien helfen, in ihrer Freizeit zu musizieren, Sport zu treiben, zu tanzen oder Theater zu spielen: damit auch sie die Chance bekommen, ihre Talente zu entwickeln und ihren Neigungen nachzugehen – und so auch Selbstvertrauen zu tanken.

Der Cajon-Trommelkursus für die Kinder an der Grundschule Heidenberger Teich ist auf ein Jahr angelegt. Die Lütten lernen bei dem Projekt Takt und Rhythmus, aber auch das Zusammenspielen in einer Gruppe. Alle Kinder sind nach Angaben von Jürgen Fenske mit großer Begeisterung dabei.

Ihm zufolge fördert Inka etwa 250 Kinder im Jahr und benötigt dafür rund 80 000 Euro an Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Die Spende von den Golf-Uhus und ihren Freunden sei eine große Unterstützung der Arbeit. Daher freute sich Jürgen Fenske auch, dass man durch die Trommelaktion bei den Golfern für die Arbeit und die Unterstützung des Vereins Inka Kiel werben konnte.