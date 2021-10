So will sich die VHS Küste Dänischer Wohld moderner aufstellen

Dänischenhagen

Die Volkshochschulen Küste Dänischer Wohld und Gettorf bringen schon seit einigen Jahren ein gemeinsames Programmheft heraus. Die Zusammenarbeit wird nun weiter ausgebaut. Denn die Corona-Pandemie deckte Schwächen im System der kleinen Einrichtungen auf.

Kleinere Volkshochschulen werden oft ehrenamtlich geleitet: so auch die VHS Küste Dänischer Wohld, die 2016 aus der Fusion der Einrichtungen in Schwedeneck und Dänischenhagen entstand. Die Leiterinnen Gudrun Dorow und Stephanie Steiner führten zum Beispiel händisch ihre Listen und sammelten von Teilnehmenden persönlich die Gebühren ein.

Ein Verfahren, dass sich bewährt hatte, in der Coronakrise samt Abbruch aller Kurse im März 2020 aber an seine Grenzen geriet, erklärt Stephanie Steiner (46). Die flexible Planung damals und die Neuberechnung von Gebühren und Honoraren erforderten viel Zeit und sind immer noch nicht beendet. Sie ist dankbar für Geduld und Nachsicht der Betroffenen. Bis Ende des Jahres soll nun alles abgerechnet sein.

Verwaltungsaufwand kaum noch ehrenamtlich zu leisten

Hinzu kam im Frühjahr im Dänischen Wohld die Verabschiedung der stellvertretenden VHS-Leiterin Gudrun Dorow in den – schon ein Jahr eher geplanten – Ruhestand. Stephanie Steiner bleibt vorerst nebenamtliche Leiterin, wird sich aber absehbar ebenfalls von der VHS Küste Dänischer Wohld verabschieden. Sie leitet hauptamtlich die Einrichtung in Neumünster, engagiert sich zudem im Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein.

Daher schlug sie der Politik im Schulverband Dänischenhagen für den Übergang eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Gettorf vor. Auch, weil der Verwaltungsaufwand selbst bei kleinen Einrichtungen mittlerweile kaum noch ehrenamtlich zu leisten sei: „Ob es nun um Gebühreneinnahmen, Honorarzahlungen oder den Datenschutz geht, es braucht für eine kleine Bildungseinrichtung ein Mindestmaß an Qualität und Professionalität in der Organisation und Verwaltung.“

Dazu soll die Zusammenarbeit mit der benachbarten VHS Gettorf beitragen. Deren Leiterin Bodil Busch (49) kümmert sich bereits seit 2016 mit einer halben Stelle hauptamtlich um die Bildungsarbeit. Nun hat sie übergangsweise bis Juli 2022 die Aufgaben von Gudrun Dorow übernommen.

In Gettorf wird bereits zur Arbeitserleichterung eine spezielle Verwaltungssoftware genutzt. Von der profitiert nun auch die VHS Küste Dänischer Wohld. Grundsätzlich soll die Amtsverwaltung Dänischenhagen zudem eine Kooperation oder Fusion der Einrichtungen prüfen. Ergebnisse dazu sollen im zweiten Quartal 2022 vorliegen. „Dann soll klar sein, wie es weitergeht“, erklärt Stephanie Steiner.

Das neue Volkshochschulsemester, das im Januar 2022 startet, planen die beiden Frauen gemeinsam. Die Veranstaltungen vor Ort bleiben erhalten. Allerdings verlor die VHS Küste Dänischer Wohld in der Pandemie-Zeit auch einige Dozierende, die sich beruflich umorientiert haben.

Online-Anmeldung auch für Nutzer aus Dänischenhagen und Schwedeneck

Künftig wird es an der VHS Küste Dänischer Wohld zum Beispiel die Möglichkeit geben, sich online für die Kurse anzumelden, erklärt Bodil Busch. In Gettorf habe das bereits ein Viertel der Teilnehmenden genutzt. Und: Bisher konnten Nutzer ihre VHS-Kurse in Dänischenhagen und Schwedeneck nur bar bezahlen. Künftig wird die Gebühr am Ende per Lastschrift eingezogen.

Das Programm der beiden Volkshochschulen ist online zu finden. Doch Bodil Busch ist auch ein Fan der gedruckten Ausgabe. Die erscheint zweimal im Jahr – noch lieber wäre ihr viermal. Fürs nächste Quartal soll es wieder ein schriftliches Angebot geben. In welcher Form, ist allerdings noch offen.

Nun freut Bodil Busch sich aber erstmal auf zwei Highlights im Oktober: einen Vortrag über den Jakobsweg in Schleswig-Holstein am 22. Oktober und die erste Führung samt Turmbesteigung in der Gettorfer Kirche über den neu eingebauten Aufstieg am 23. Oktober.