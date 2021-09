Neubaugebiet am Grünen Weg - So wurde über den Einspruch zum Bürgerentscheid in Wattenbek entschieden

Gegen den Ausgang des Bürgerentscheids in Wattenbek ist ein Einspruch eingegangen. Ein Mann aus Wattenbek behauptet, dass mehrere Wahlberechtigte keine Benachrichtigung für die Abstimmung am 18. Juli erhalten haben. Der Wahlprüfungsausschuss befasste sich am Donnerstagabend mit dem Thema.