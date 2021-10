Die Einwohnerversammlung zum Solarpark Westensee wurde wegen Corona ein Jahr geschoben. Für Bürgerinnen und Bürger sieht der jetzige Herbstferientermin am Freitag, 15. Oktober, nach Verschleierungstaktik aus. Was Bürgermeister Adolf Dibbern zu den Vorwürfen sagt.

Von Beate König