Eckernförde

Der Großeinsatz von Polizei und Bundeswehr ließ am Montagnachmittag in Eckernförde Schlimmes ahnen. Mit einem Hubschrauber und einer Drohne suchten bewaffnete Einsatzkräfte nach einem vermissten Marinesoldaten aus dem Stützpunkt Eckernförde. Da die Gefahr bestand, dass der 22-Jährige bewaffnet war, wurden sofort Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Die L26, die sogenannte Bundeswehrstraße zwischen Schwansenstraße und Stützpunkt, wurde abgeriegelt und war über Stunden für den Verkehr gesperrt. Am Abend gegen 18.30 Uhr dann die traurige Gewissheit: Der junge Soldat wurde tot aufgefunden.

Der dramatische Nachmittag in Eckernförde beginnt gegen 14 Uhr. Der junge Mann wird von seinen Kameraden als vermisst gemeldet. Niemand weiß offenbar, wo er abgeblieben sein könnte und was er genau vorhat. Später wird ein Sprecher der Polizei berichten, dass der Marinesoldat einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Über den Inhalt wird nichts bekannt gegeben.

150 Beamte suchen Bundeswehrsoldat in Eckernförde

Die Suche nach dem jungen Mann läuft an. Es wird vermutet, dass er eine Waffe bei sich trägt. Doch genau weiß das offenbar niemand. Nur kurze Zeit, nachdem sein Verschwinden bemerkt wurde, findet man sein Auto an der Zufahrt zum Campingplatz Hemmelmark. Der Wagen ist unverschlossen. Dem Fahrer scheint es egal gewesen zu sein, was mit dem Auto passiert.

Unmittelbar danach beginnt eine großangelegte Suchaktion, an der rund 50 Polizeibeamte vom zivilen Streifenkommando Neumünster und vom Spezialeinsatzkommando aus Kiel beteiligt sind. Die Suche verläuft ohne Erfolg. Weitere Hilfe rückt an. Die Einsatzkräfte werden jetzt zusätzlich von Mitgliedern einer Einsatzhundertschaft aus Eutin verstärkt.

Insgesamt sind 150 Beamte an der Suchaktion beteiligt. Auch Feldjäger der Bundeswehr sind dabei. Ein Spürhund soll versuchen, die Fährte des Vermissten aufzunehmen. Der Hubschrauber Pirol 8/40, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, kreist am Nachmittag über dem Suchgebiet. Zusätzlich setzt die Polizei eine Drohne ein. Die Suche konzentriert sich zunächst auf den Nahbereich um den Pkw. Später wird sie Richtung Hohenstein und Ludwigsburg ausgeweitet.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie Suizidgedanken? Benötigen Sie Hilfe? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Mailberatung/Chatberatung unter www.telefonseelsorge.de

Lange Zeit haben die Einsatzkräfte noch die Hoffnung, den Vermissten lebend zu finden. Doch gegen 18.30 Uhr muss diese Hoffnung aufgegeben werden. Nach Angaben der Polizei wird die Leiche des Mannes in den Grünanlagen in der Nähe vom Marinestützpunkt gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass er sich mit der mitgeführten Waffe selbst erschossen hat.