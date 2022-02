Kronshagen

Die Gemeinde bekennt Farbe für die Ukraine. Blau und gelb, in den Farben der Nationalflagge, leuchten die Fenster in der Fassade des Rathauses in Kronshagen an der Ecke Kopperpahler Allee und Kieler Straße. Zunächst für eine Woche ist die Solidaritätsbekundung geplant, berichtet Bürgermeister Ingo Sander.

Am ersten Tag, als Russland die Ukraine angriff, kam Bürgermeister Ingo Sander auf die Idee für das Solidaritätslicht in den Rathausfenstern. Die Abstimmung für die Lichtinstallation lief schnell, kurz und einstimmig, berichtet Ingo Sander. Er sprach mit den Fraktionen der Gemeindevertretung und Bürgervorsteher Bernd Carstensen, auch er war sofort dafür.

Die Gemeinde steht mit der Veranstaltungsfirma Concept, die seit Corona auch Hygienekonzepte anbietet und in Kronshagen zuletzt bei den Wahlen umsetzte, in engem Kontakt.

Binnen weniger Stunden waren 24 Fenster in zwei Etagen mit Scheinwerfern ausgestattet. Die Lichtinstallation funktioniert ohne Fernbedienung. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung schalten abends vor Dienstschluss die Scheinwerfer an und morgens nach Dienstbeginn wieder aus.

Die ersten Hilfspakete für die Ukraine wurden bei der Gemeinde abgegeben

Seit Kriegsbeginn erhält die Gemeinde Unterstützungsangebote. „Es ist genau wie 2015 bei der ersten Flüchtlingswelle“, berichtet Ingo Sander. Die Unterstützung sei seit damals nie abgerissen. Kronshagener fragten bereits an, wie sie helfen könnten. Am Montag wurden die ersten Hilfspakete für das Kriegsgebiet in der Ukraine in der Gemeindeverwaltung abgegeben.

Die Gemeinde plant auf ihrer Webseite einen Kontakt für Unterstützer einzurichten. „Wir haben in unseren Flüchtlingsunterkünften noch freie Kapazitäten“, sagt Ingo Sander. Wohnraum werde jedoch weiterhin für die erwartete Flüchtlingswelle gebraucht. 2015 war es so, dass einige Kronshagener eigene Wohnräume mit Mauern abtrennten und die neuen Räume als Flüchtlingsunterkünfte anboten, erinnert sich Ingo Sander. Vielleicht gebe es auch bei der zu erwartenden, nächsten Flüchtlingswelle Einwohner, die Wohnraum oder einzelne Zimmer abgeben können, appelliert er.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine aus Ukraine stammende Kronshagenerin sammelt aktuell Möbel für ihre im Kriegsgebiet lebende Familie. Sie erhielt bereits Spenden und braucht dafür ein Zwischenlager. Sie sprach das DRK Kronshagen an, berichtet Bernd Carstensen in seiner Funktion als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins. Die Hilfsorganisation bittet im Namen der Ukrainerin um eine Lagerfläche. „Wir haben ein Lager, dort sind aber Spenden für unseren Transport nach Litauen untergestellt, es ist kein Platz mehr“, bedauert Carstensen.

DRK Kronshagen, Bahnhofsweg 1, Kronshagen, Tel. 0431/582338

Gemeinde Kronshagen, Kopperpahler Allee 5, Kronshagen, Tel. 0431/58660