Die Flintbekerin Alina Körting und Rosa Lass aus Elsdorf-Westermühlen kennen sich schon seit Beginn ihrer Schulzeit. Die zwei 15-Jährigen teilen eine Leidenschaft, die Musik. „Ich singe schon, seit ich sprechen kann“, sagt Alina. Ihre Stimme ist ihr Instrument. Vor anderthalb Jahren hat sie mit einer Gesangsausbildung begonnen. Rosa hat mit acht Jahren das Klavier für sich entdeckt. „Zwischendurch habe ich zwei Jahre Bratsche gespielt“, sagt sie, der Mutter zuliebe, denn die ist Geigenbauerin. „Meine Leidenschaft ist aber das Klavier.“

„Die Idee, einen gemeinsamen Song zu komponieren, kam uns zu Beginn des Schuljahres“, sagt Alina. An der Max-Planck-Schule in Kiel habe man MPS eingeführt. Die Abkürzung stehe für „Meine Projektstunde“, erklärt die Schülerin. Drei Stunden Zeit in der Woche, in der sich Schüler eigenen Projekten widmen könnten. Gestartet seien sie als Trio mit einer Saxofonistin, berichtet Alina. Doch das habe sich schnell wieder verlaufen. Übrig blieben die beiden Freundinnen als musikalisches Duo.

Coronagefühle in a-Moll in einem Song

„Das Corona Thema wird, stand schnell fest, das hat uns ja schon lange beschäftigt“, so Alina, die den Songtext geschrieben hat, während Rosa an der Melodie der Ballade arbeitete. Dass es kein fröhlicher Song werde, sei angesichts des Themas schon vorher klar gewesen, sagen die Schülerinnen, die ihre Gefühle in a-Moll gegossen haben. „Mit dem Refrain wollen wir Mut machen“, sagen sie. „Ich gebe nicht auf. Ich gehe tapfer durch diese Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen“, lauten die Zeilen, die dem Zweifel etwas entgegensetzen.

Bis zum 23. August kann man beim Wettbewerb "Dein Song für eine Welt" für die beiden Schülerinnen abstimmen.

Die Angst vor der neuen Normalität ist ebenso Thema wie das Eingesperrt- und Alleinsein. Das Zerstörerische, das Corona mit sich bringt, wirft bei dem Duo die Frage auf, ob wir für immer Abstand halten müssen. „Ich bleibe tapfer, weil die Zeiten vergehen, ich werde immer voller Hoffnung sein“, singt Alina auf Englisch.

Publikumsvoting hat begonnen – 513 Songs im Wettbewerb

„Times Go By“, die Zeiten vergehen, haben sie ihren Song genannt. Der kam in der Schule so gut an, dass eine Lehrerin die zwei auf den Songcontest aufmerksam gemacht hat. „Das fanden wir eine tolle Idee und wir haben den Song eingereicht“, sagt Rosa. Jetzt steht er für das Publikumsvoting noch bis zum 23. August zur Abstimmung. Dort kann man sich die Komposition der beiden Schülerinnen anhören und für sie abstimmen. Insgesamt stehen 513 Songs zur Auswahl.

„Neben der Publikumsentscheidung gibt es auch eine Jury, die die besten Songs auswählt“, sagt Rosa. Die Gewinner landen auf dem Album „Dein Song für eine Welt“ und dürfen ihren Song professionell im Studio produzieren lassen. Jetzt hofft das Duo auf möglichst viele Stimmen für ihren ersten Song.

Der nächste Song ist schon fertig

Auch ein zweites Stück haben die jungen Musikerinnen schon produziert. „Darin geht es um den Sommer, den wir uns sehnlichst wünschen“, verrät Alina. „Das ist ein fröhlicher Song“, ergänzt sie. Und, dass es nicht der letzte Song sein werde, an dem die beiden zusammen arbeiten.