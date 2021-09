Eckernförde

Green Screen befindet sich im Aufwind. Im zweiten Corona-Jahr kann das Eckernförder Naturfilmfestival mit internationaler Ausstrahlung beim Vorverkauf die Gesamtzahlen aus dem Vorjahr übertrumpfen. 7300 Karten sind für das am Sonnabend beginnende Event bereits veräußert, doch noch sind für die über 100 Filme freie Plätze zu bekommen.

Während viele Naturfilmfestivals in der Pandemie absagen mussten, gelingt es Green Screen unter Einhaltung der Präventionsregeln in diesem Jahr, mit eingeschränkten Präsenzveranstaltungen an den Start zu gehen. Im Fokus des Programms steht diesmal das Thema „Umwelt und Ernährung“ mit Blick auf Agrarproduktion, EU-Subventionen und das Verbraucherverhalten.

Die Platzkapazitäten sind erweitert

Eine Fülle von Filmen beschäftigt sich allerdings auch mit den Folgen der Klimakrise, den Einfluss des Menschen und eben der Schönheit und den Geheimnissen der Natur. Wenn Festivalleiter Dirk Steffens Sonnabendabend in der frisch sanierten Stadthalle das Filmfest eröffnet, gibt er die Leinwände in insgesamt drei Spielstätten frei: Stadthalle, St.-Nicolai-Kirche und das Carls.

Aufgrund aktueller Corona-Verordnungen konnten in den Spielstätten die Kapazitäten noch einmal um ein Drittel angehoben werden. So finden jeweils 70 Zuschauer in Kirche und Carls sowie 150 in der Stadthalle einen Platz. In der Folge stehen auch für zwischenzeitlich schon ausgebuchte Filme weitere Karten zur Verfügung. Besucher müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Am Platz kann die Maske abgenommen werden.

175 Filmemacher haben sich angesagt

Froh sind die Festivalorganisatoren, dass sich 175 Filmemacher und Branchenexperten aus Deutschland, Dänemark, Österreich, den Niederlanden, Spanien und Frankreich angemeldet haben. „Viele von ihnen werden ihre Filme live dem Publikum präsentieren“, kündigte Pressesprecher Michael van Bürk an. Zusätzlich ist zu sieben Filmen ein vertiefender, moderierter Talk mit Informationen aus erster Hand geplant.

Ein besonderes Anliegen von Green Screen ist es, dem Nachwuchs das Bewusstsein für Natur und Ökologie zu vermitteln, wie die Fördervereinsvorsitzende Ulrike Lafrenz betont. Nach dem „Bomben-Erfolg“ der Online-Schulkinowoche im März werden jetzt über 1000 Kinder zwischen Montag und Freitag zum Schulprogramm in der Stadthalle erwartet.

Eventcharakter soll ausgebaut werden

Um das Festival auch künftig attraktiv zu halten, soll der Eventcharakter verstärkt werden. Ein gutes Beispiel ist in diesem Jahr das Strandkino am Freitag, 10. September. Den Hauptfilm „Haie eiskalt“ werden Filmemacherin Christina Karliczek-Skoglund und ein Haiforscher begleiten. Zudem hält der Vorsitzende der Deutschen Meeresstiftung, Frank Schweikert, einen Vortrag über Bedrohung und Schutz der Ozeane. Beginn ist 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Klappstühle und Decken sollten mitgebracht werden

Dienstag, 7. September, befassen sich zudem die „Eckernförder Gespräche“ mit Umwelt und Ernährung. Auf dem Podium in der Stadthalle sitzen Fachleute aus Landwirtschaft, Verbraucherpsychologie und Naturschutz sowie Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Beginn hier ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten gibt es im Ticketcenter.

Garant dafür, dass Green Screen überhaupt über die Bühne gehen kann, sind über 100 ehrenamtliche Helfer. „In Corona-Zeiten ist es wichtiger denn je, dass wir kein kommerzielles Festival sind“, sagt Geschäftsführer Markus Behrens. In dieser Hinsicht sei Green Screen sogar das größte ehrenamtlich unterstützte Naturfilmfestival – ein Alleinstellungsmerkmal für Eckernförde.

So kommt man an Karten

Karten für das Festival, das von Sonnabend, 4. September, bis Sonntag, 12. September, in Eckernförde läuft, gibt es ab sofort nicht mehr online, sondern im Ticketcenter im Stadthotel (Hotline: 04351/8803525) täglich von 11 bis 16 Uhr. Die Tickets kosten sechs Euro im Vorverkauf (erm. vier Euro) sowie fünf Euro bei noch freien Plätzen an der Abendkasse. Unter www.greenscreen-festival.de finden sich weitere Infos zum Programm.