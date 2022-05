Birgit und Olaf Fricke wollen mit einer Radtour von Schinkel nach Altenahr an die Flutkatastrophe im Juli 2021 erinnern. Sie sammeln Spenden, um Freizeit- und Sportangebote in der Region zu unterstützen. Besonders das Schicksal der Kinder im Ahrtal liegt ihnen am Herzen.