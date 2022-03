Gettorf

Die Kinder sortieren Shampooflaschen, wuchten Isomatten auf die Tische, tragen Babynahrung an die richtige Stelle - auch die Schülerinnen und Schüler der 1d der Grundschule Gettorf wollen Steven Arendt und Oliver Hein bei deren Spendenaktion für die Ukraine unterstützen.

Am Freitagmorgen kam die Klasse mit zwei vollen Bollerwägen ins Hotel Stadt Hamburg in Gettorf, wo Arendt und Hein Sachspenden für die Ukraine sammeln. Isomatten und Schlafsäcke türmen sich dort zu Bergen, Windeln stapeln sich auf Tischen, Wasser und Konserven stehen auf einem Servierwagen.

Spenden für die Ukraine: Kleidung wird nicht mehr gebraucht

Die Sachspenden, die im Hotel Stadt Hamburg in Gettorf lagern, wollen Steven Arendt und Oliver Hein selbst an die polnisch-russische Grenze nach Medyka fahren. Am Sonnabend ab 16 Uhr werden sie auf dem Rewe-Parkplatz im Kakabellenweg in Eckernförde noch einmal Spenden entgegennehmen. Arendt und Hein legen Wert darauf, nur Dinge mitzunehmen, die wirklich gebraucht werden. Kleidung und Schuhe nehmen sie nicht mehr an, weil diese an der Grenze kaum mehr benötigt werden. Windeln, Verbandsmaterial und Hygieneartikel sind derzeit wichtig.

Haltbares Essen und Wasser können an der Grenze noch gebraucht werden. Kleidung und Schuhe nehmen Arendt und Hein jedoch nicht mehr an. Quelle: Daniela Weichselgartner

Am Sonntag soll es losgehen. Holtsees Bürgermeister Jens-Peter Frank hat einen Ford Transit der Amtsverwaltung organisiert. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen“, sagt Frank. Eine Woche lang wollen Arendt und Hein damit mehrmals die gesammelten Hilfsgüter zur Grenze bringen. Die Mengen an Spenden ist aber voraussichtlich selbst für mehrere Fahrten zu viel. Am Freitag sind sie noch dabei, einen zusätzlichen Lastwagen oder Bus zu organisieren.

Sie würden auch Flüchtlinge aus der Ukraine mit zurücknehmen

Gerne würden sie in dem Ford mit neun Sitzen auch Flüchtlinge mit zurücknehmen – falls das gewünscht ist. Frauen hätten vielleicht Angst, mit den beiden Männern ins Auto steigen, weil es auch Berichte von Menschenschleppern gebe, sagt Arendt. Um die Kommunikation zu erleichtern, haben sie Kontakt zu Menschen aufgenommen, die ukrainisch sprechen und übers Telefon helfen können.

Steven Arendt hat noch nie eine Aktion wie diese auf die Beine gestellt. Aufgrund von Rückenproblemen verbringt er viel Zeit zuhause. Im Fernsehen sah er die Bilder aus der Ukraine, besonders das Schicksal der Kinder hat ihn mitgenommen. Deshalb dachte er sich: „Da muss ich jetzt was machen.“ Sein Freund Oliver Hein war sofort dabei, nimmt sich für die Fahrten Urlaub.

Die Aktion erfordert sehr viel Organisation, dauernd klingelt Arendts Telefon. „Mir überschlägt sich der Kopf. Es ist echt viel Arbeit“, sagt Arendt. Unterstützung bekommen Arendt und Hein jedoch von vielen Seiten: Malte Kock vom Hotel Stadt Hamburg hat den Facebook-Aufruf zur Aktion gesehen und angeboten, die Sachspenden dort lagern zu können. Viele Menschen brachten bereits Sachspenden zu den Sammelaktionen am Dienstag und Mittwoch, auch die vielen Geldspenden für Spritkosten sind sehr willkommen.