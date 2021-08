Eckernförde/Goosefeld

Barriere öffnen und schließen. Fragen anhören und beantworten. Bei seiner Arbeit am Kreisverkehr der Bundesstraße 203 im Südwesten von Eckernförde hat Ingo Qualmann derzeit reichlich zu tun. Denn er steht an der Absperrung zur am Montag eröffneten Großbaustelle auf der B203 zwischen Eckernförde und dem Groß Wittenseer Ortsteil Timmermeß. Weil auf dem gut vier Kilometer langen Abschnitt die Fahrbahndecke saniert und der Radweg erneuert wird, ist das Stück bis zum 11. Oktober komplett gesperrt. Bis einschließlich Mittwoch, 18. August, steht er an der Barriere, um den Baustellenverkehr herein- und herauszulassen und von der Sperrung überraschte Autofahrer zu informieren. Kritik aus der am stärksten von den Arbeiten betroffenen Gemeinde Goosefeld bleibt ihm dabei erspart.

B 203: Für rund zwei Millionen Euro wird der Radweg erneuert

Posten an beiden Enden der Großbaustelle sollen die Lage an den drei Anfangstagen von jeweils 8 bis 17 Uhr entschärfen. „Touristen aus Richtung Eckernförde fragen, wie sie jetzt zur Autobahn kommen sollen“, berichtet Qualmann. So bietet er Orientierung. „Hier wird für Entspannung gesorgt“, lobt ihn Hendrik Niethammer. Niethammer ist der Bauleiter der Firma Deppenbrock. Das Unternehmen führt im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) die Arbeiten aus.

Hendrik Niethammer leitet für die ausführende Firma Deppenbrock die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 203 zwischen Eckernförde und Groß Wittensee. Quelle: Rainer Krüger

Für rund zwei Millionen Euro wird der Radweg erneuert und anschließend in drei Abschnitten die Straßendecke asphaltiert. Auf seinem Posten am Kreisel in Eckernförde lässt Qualmann die Baufahrzeuge durch. Und noch mehr ist unterwegs. „Auch die Linienbusse dürfen fahren. Rettungsfahrten von Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr sind ebenfalls möglich“, so Niethammer.

Regeln der Sperrung sorgen für Kritik

Auch die direkten Anlieger wurden über den genauen Verkehrsfluss während der Arbeiten informiert. Allerdings wohl nur sie. Und das ärgert Goosefelds Bürgermeister Rüdiger Zander. „Die anderen Einwohner der Gemeinde haben keine offizielle Benachrichtigung über die Arbeiten bekommen. Da der Verkehr von und nach Goosefeld größtenteils über die B203 läuft, sind alle betroffen. Auch sie hätten einen der verteilten Handzettel bekommen müssen“, findet er.

Ein Problem für ihn: „Wegen der Sperrung muss der Verkehr ins Dorf Goosefeld über die Straßen Hexenberg und Profit erfolgen. Diese Nebenstrecken sind aber für Lkw über 3,5 Tonen gesperrt. Von dem Verkehr sind wir jetzt abgeschnitten“, macht er seinem Ärger Luft. Auch die Sperrung hätte seiner Ansicht anders gehandhabt werden können.

Nun kann gebaggert und asphaltiert werden. Auf der gesperrten Bundesstraße 203 laufen zwischen Eckernförde und dem Groß Wittenseer Ortsteil bis Mitte Oktober Bauarbeiten. Umleitungen sind im Süden der B203 über Haby und im Norden über Osterby und Damendorf ausgeschildert. Quelle: Rainer Krüger

Denn zunächst soll nach LBV-Angaben bis 5. September nur am Radweg gearbeitet werden. „Dafür hätte nicht gleich alles gesperrt werden müssen. Für Goosefelder hätte sicher eine Fahrmöglichkeit geschaffen werden können“, sagt Zander. Anschließend soll im Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Brandenhorst und Goosefeld (Katzheide/Dorfstraße) vom 6. bis 19. September und anschließend vom 20. September bis 7. Oktober zwischen Goosefeld und Eckernförde die Fahrbahn asphaltiert werden. Schlusspunkt sollen die Arbeiten am Kreisel in Eckernförde vom 8. bis 11. Oktober sein. Bis dahin geht es auf dem Kreisverkehr ungesperrt rund.

„Im Abschnitt ohne aktuelle Arbeiten müssten Goosefelder eigentlich auch fahren können“, merkt Zander an: „Wir freuen uns, dass sie Arbeiten erfolgen. Aber die Vorabsprache hätte besser sein müssen“, lautet sein Statement.

Für den Verkehr sind Umleitungen zwischen Eckernförde und Groß Wittensee ausgeschildert. Im Norden über Osterby und Damendorf, im Süden über Haby. Nach Auskunft der von Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster habe es bislang noch keine außergewöhnlichen Staus auf den Strecken gegeben.

Auch Vorarbeiten für den Punker-Umzug nach Goosfeld

Im Rahmen des Straßenbaus wird auch der bevorstehende Umzug der Firma Punker von Eckernförde nach Goosefeld vorbereitet. Da Unternehmen will sich im interkommunalen Gewerbegebiet zwischen den Straßen Katzheide und Ravenshorst ansiedeln. Im Rahmen der Arbeiten wird für den Verkehr zum Gewerbegebiet aus Richtung Rendsburg gleich ein Linksabbieger mitgebaut.