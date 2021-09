Goosefeld

Schon über einen Monat herrscht in der Gemeinde Goosefeld Ausnahmezustand. Wegen der seit 16. August laufenden Deckenerneuerungsarbeiten auf der Bundesstraße 203 ist die Hauptverkehrsader durch die Gemeinde für den normalen Verkehr gesperrt. Umso erfreuter ist Bürgermeister Rüdiger Zander über eine Nachricht des für die Arbeiten zuständigen Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV). Wie der LBV mitteilt, liegen die Arbeiten im Zeitplan. Demnach dürfte es auf dem gut vier Kilometer langen Abschnitt zwischen Eckernförde und Timmermeß ab Montag, 11. Oktober, wieder freie Fahrt geben. Zander ist erleichtert, denn die Baustelle schafft Folgeprobleme.

Imbissbetreiber: Durch Sperrung bleibt der Umsatz aus

Eindeutig negativ von der Sperrung betroffen ist Peter Moltzen. Der 72-Jährige betreibt den Grill und den Fischimbiss-Wagen direkt an der B 203. „Meine Kundschaft kommt über die B 203. Für mich ist die Sperrung ein Schlag ins Kontor“, so Moltzen. Weil keine nennenswerte Kundschaft mehr kommt, hat er während der Sperrung geschlossen. „Die gut 4000 Euro Festkosten pro Monat muss ich jetzt auch ohne Umsatz tragen. Denn eine Erstattung vom LBV gibt es nicht“, klagt Moltzen. Weh tut ihm die Sperrung auch, weil der August sicher ein guter Monat gewesen wäre. „Die Touristen waren da. An einem guten Sommerwochenende sind 1000 Kunden keine Seltenheit“, führt er an. Ein wenig Schadensbegrenzung betreibt er lediglich durch das Aufstellen eines Kaffeeautomaten. Aus ihm können sich die Baustellenarbeiter Getränke ziehen. Bürgermeister Rüdiger Zander sieht Moltzen als Hauptgeschädigten der Sperrung. „Für solche Fälle sollte auf Bundes- oder Landesebene eine Erstattungsmöglichkeit geschaffen werden.

Problem mit unerlaubten Fahrten auf der Baustelle

Die Quelle eines anderen Problems: Verkehrsteilnehmer vermeiden die wegen der Sperrung erforderlichen Umwege. Zwar hat der LBV nach eigenen Angaben Direktanliegern das Nutzen der B 203 gestattet, doch gilt dies nicht für die ganze Einwohnerschaft. Wer im Dorf Goosefeld wohnt, muss über die Straßen Hexenberg oder Tirol auf die Umleitung im Süden der B 203 fahren. „Die Fahrt nach Eckernförde dauert so mindestens zehn Minuten länger“, so Zander. Das sei im Alltag schlicht ärgerlich. Regelmäßige Staubildung im Dorf oder auf Umleitungen seien ihm nicht bekannt. Wohl aber, dass sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Sperrung halten. „Rettungswagen, Linienbusse, Feuerwehr, Polizei und natürlich der Baustellenverkehr dürfen im Sperrbereich fahren. Deswegen ist an den Enden weiter die Zufahrt möglich“, weiß er.

Und das wird ausgenutzt. Auch Autos, die erkennbar nicht aus der Gegend kommen, sind im gesperrten Bereich unterwegs. Dass so eine Fahrt gefährlich werden kann, zeigte sich am Sonntag, 19. September. „Da wurde die Feuerwehr zu einem Unfall gerufen. Eine Frau war mit ihrem Wagen über eine Erhebung gefahren und hatte sich dabei die Ölwanne aufgerissen“, berichtet er. Polizeisprecher Sönke Petersen bestätigt den Unfall. Noch am gleichen Sonntag seien Falschfahrer kontrolliert worden. „An dem Sonntag wurden 25 Tickets verteilt, bei einer weiteren Aktion am folgenden Dienstag nochmals 14“, so Petersen. 20 Euro würden für den Verstoß fällig – bei nachweisbarem Vorsatz sogar 40 Euro.

Zander befürwortet die Kontrollen. Denn Durchgangsverkehr auf der Baustelle sei schlicht für die dort beschäftigten Arbeiter gefährlich. Trotz der Folgeprobleme begrüßt er die Deckenerneuerung generell. Denn schließlich habe auch die Gemeinde Interesse daran, dass ihre Hauptverkehrsader in einem guten Zustand ist. „Damit es später besser wird, müssen wir jetzt da durch“, so Zander. Wenn alles nach Plan läuft, soll die ganze Fahrbahn zwischen Timmermeß und Eckernförde bis 7. Oktober frisch asphaltiert und auch der angrenzende Radweg erneuert sein. Der Verkehrskreisel in Eckernförde bekommt dann von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Oktober, eine neue Deckschicht und wäre an den Tagen voll gesperrt.