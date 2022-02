Kronshagen/Nortorf

Die Mitgliederzahlen in Sportvereinen steigen wieder: Das berichten Peter Rinio, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Kronshagen (TSV) und Bernd Rohwer, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Nortorf (TuS).

Zwei Jahre lang zählten Breitensportvereine zu den Corona-Verlierern. Der Leichtathletik-Club Kronshagen (LAC) dagegen boomte – ein Corona-Gewinner. LAC-Vorsitzender Andreas Fuchs weiß, warum der im Januar 2021 mit 75 Mitgliedern gegründete Verein im Januar 2022 mit 150 Mitgliedern einen Zuwachs von 100 Prozent verzeichnen konnte: „Hauptgrund ist, dass wir Sport im Freien anbieten.“ Auch das Kombi-Paket, bei dem für Eltern betreutes Laufen angeboten wird, während die Kinder Leichtathletik trainieren, zieht als familienfreundliches Angebot.

Bernd Rohwer, Vorsitzender des TuS Nortorf, berichtet offen von den vergangenen zwei Jahren: „Im ersten Jahr waren es nur wenige Austritte, im zweiten Jahr 150.“ Das sind knapp zehn Prozent der rund 1600 Mitglieder. Hauptsächlich bei Mannschaftssportarten gab es in den 15 Sparten Austritte. Für Rohwer eine nachvollziehbare Entwicklung: „Wenn wir über Monate keine Veranstaltungen für Jugendliche anbieten können, ist das klar.“

Mitgliederbeiträge jedoch werden gebraucht, um Übungsleiter refinanzieren zu können, sagt Bernd Rohwer. Die Nachricht, wonach sich die Mitgliederzahl wieder der 1600 nähere, sei eine Erleichterung.

TuS Nortorf sendet das Signal aus: Es geht weiter!

Bei den Herzsportgruppen beschloss der Verein, das Angebot auszusetzen. „Das ist eine hochsensible Risikogruppe.“ Die anderen Sparten entschieden selbst, wie es weitergeht. „Sportausübung wurde nicht untersagt vom Land.“ Der Verein probiere, das Signal „Es geht weiter“ auszusenden: „Wir wollen nicht suggerieren, dass kein Sport stattfindet.“

Als Spielkommissionsvorsitzender des Handballerverbands Region Mitte berichtet Bernd Rohwer: Innerhalb der Mannschaften gehen die Meinungen aktuell weit auseinander, ob der Spielbetrieb jetzt wieder aufgenommen werden soll. „Wir haben ein Umfrage gemacht.“ Ein Drittel wollte demnach nach der Winterpause bis Ende Januar sofort durchstarten wie in Vor-Corona-Zeiten, ein Drittel wollte bis Ende Februar warten, ein Drittel den Spielstart bis in den Sommer verschieben. „Viele Sportler sind noch verunsichert“, berichtet Rohwer.

Outdoor-Sportarten wie Segeln, Golf und Tennis legten zu

Im Kreissportverband in Rendsburg weiß man um das Problem Mitgliederschwund auch bei anderen Vereinen. Geschäftsführer Michael Polzin: „Das trifft vor allem die sehr großen Vereine, die ein sehr breites Angebot haben und auch Sportkurse bieten. Dort ist viel an Einnahmen weggebrochen. Mitglieder treten eher aus, wenn ihr ganz spezielles Lieblingsangebot wegfällt. In den Dörfern dagegen ist die Bindung an einen Verein insgesamt noch stärker. Diese Klubs melden keinen nennenswerten Mitgliederschwund.“

Das gelte auch für Vereine, die vor allem Mannschaftssport wie Fußball anbieten. „Man verlässt das Team nicht so einfach.“ Nach Polzins Worten gibt es sogar Corona-Gewinner – wie beim LAC legten Outdoor-Vereinssportarten wie Segeln, Golf, Tennis zu.

Andere Große wie den TSV Kronshagen, mit 3000 Mitgliedern der kreisweit größte Breitensportverein, oder Eidertal Molfsee, der zweitgrößte, treffe die Nach-Corona-Krise genauso wie den GTV. Im Landesvergleich stehe der Flächenkreis Rendsburg-Eckernförde dennoch gut da. „Wir haben hier den zweitniedrigsten Mitgliederschwund durch Corona“, bilanziert Michael Polzin.

Mitgliederzahlen des TSV Kronshagen kletterten wieder auf über 3000

Peter Rinio, Vorsitzender des TSV Kronshagen, reagierte überrascht auf die Aussagen des Kreissportverbands über den TSV: Auch im TSV steigen die Mitgliedszahlen wieder. „Die dynamischen 4000 von vor fünf Jahren werden es nicht, aber am 1. Dezember 2021 hatten wir 3028 Mitglieder.“ Zur Hoch-Coronazeit waren die Zahlen auf 2800 gefallen.

Der Vorstand des TSV Kronshagen habe die Zahl der drei festangestellten Übungsleiter auf fünf erhöht, um solide Angebote machen zu können, berichtet Peter Rinio. Für ihn zeigt der Mitgliedertrend: „Die Leute wollen Sport treiben.“

Die Fußballsparte explodiere förmlich, die Leichtathletiksparte sei während der Pandemie auf 40 Kinder gewachsen, auch beim Eltern- und Kindturnen bestehe Bedarf. Bei Kinderkursen sucht der Verein Übungsleiter: „Wir sind von null auf drei Kurse durchgestartet.“ In einigen Sparten gebe es jedoch Mitgliederstopps. „Das liegt an der eingeschränkten Hallenkapazität.“

